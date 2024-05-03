Sivas-İstanbul Ekspres YHT seferleri aktarmasız olarak 4 Mayıs’ta başlıyor. Duraklar arasında Yozgat da yer alıyor.

Ekspres YHT seferleri ile İstanbul-Sivas arası 7 saat 18 dakikaya, Sivas-İstanbul arası 7 saat 8 dakikaya iniyor ve 483 yolcu kapasitesiyle seferlerine başlamak için gün sayıyor.

İLK SEFER AKTARMASIZ OLARAK YARIN YAPILACAK

İstanbul-Sivas aktarmasız YHT ekspres seferleri; Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında yolcularıyla buluşmak için geri sayıma başladı.