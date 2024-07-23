Yozgat Kayseri Yolu Can Alıyor

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kayseri'yi Yozgat'a bağlayan Atatürk yolunun tek şeritli olmasından dolayı yaşanan kazalara dikkat çekerek, Cumhur İttifakı'na sert eleştirilerde bulundu. Aydoğmuş, yolun çift şerit yapılmaması nedeniyle birçok kişinin sevdiklerini kaybettiğini belirtti.

"23 YILLIK İKTİDAR, YOZGAT'TA KARA YOLLARINI HALA BİTİREMEDİ"

Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, 23 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin Yozgat'ta kara yollarını hala bitiremediğini vurguladı. Kırıkkale-Yozgat-Sivas yolunun hala tamamlanmadığını, her yıl sadece 2 ay çalışıldığını ve hatalı yol bölmelerinden dolayı ciddi kazaların meydana geldiğini söyledi. Özellikle Yozgat Akdağmadeni-Sivas yolunun hala bitmediğini ve bu yolda da ciddi kazalar yaşandığını belirtti.

"YOZGAT OLARAK ARTIK YETER DİYORUZ"

Aydoğmuş, Yozgat halkının artık yeter dediğini ve süslü sözlerle milleti kandırmayı bırakmalarını istedi. Bakan ziyaretlerinin ardından verilen "yakın zamanda" ibaresinin Yozgatlıları bıktırdığını belirterek, "Eğer yetki sizdeyse, gerçek ve somut adımlar atın. Yozgatlı vatandaşlarımız iktidardan gerçekçi olmasını istiyor" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA SESLENİYORUM"

Aydoğmuş, Cumhur İttifakı'na seslenerek, Kayseri-Yozgat Atatürk yolunun acilen çift şerit yapılması gerektiğini vurguladı. Şehir stadyumu konusunda mantıklı ve gerçekçi bir açıklama yapılmasını istedi. Bakanların yanında kahve içmeyi, çikolata yemeyi ve süslü sözleri bırakmalarını, Yozgat'ı ciddiye almalarını söyledi.

"ŞAHİT OL YARAB, ŞAHİT OL!"

Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Şahit ol yarab, şahit ol haklarımızı helal etmiyoruz! Müzakere değil, mücadele istiyoruz! Özgür bey özgür olun! Müzakere değil, mücadele edin! Yoksa itaat et, rahat et anlayışı mı? Bu halk alkışla getirir, tükürükle gönderir."

Aydoğmuş, Yozgat'ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.