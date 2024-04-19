Öz değerler birer birer yok oldu
Yaylaya çıkacak maya mı kaldı
Evlat sözü hançer ile ok oldu
Gelenek bozuldu hayâ mı kaldı
Çocukları tutar kafeler netler
Zengin fukarayı hergün denetler
Ödenmeyen borçlar elde senetler
Seneye haftaya aya mı kaldı
Erozyona teslim ettik bağları
Arada bul artık doğal yağları
Dinamitle devirdiler dağları
Kekliğe konacak kaya mı kaldı
Mezeler bir yanda şampanya patlar
Kızlar da erkekte çoğaldı hatlar
Yeşil alanlarda yükseldi katlar
Denizler ırmaklar paya mı kaldı
İçerim yanıyor dövdüm sinemi
Gerçeği söylerim tutmam çenemi
Demeyin dostlarım bana gene mi?
Âşık İdris yolda yaya mı kaldı