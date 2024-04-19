Öz değerler birer birer yok oldu

Yaylaya çıkacak maya mı kaldı

Evlat sözü hançer ile ok oldu

Gelenek bozuldu hayâ mı kaldı

Çocukları tutar kafeler netler

Zengin fukarayı hergün denetler

Ödenmeyen borçlar elde senetler

Seneye haftaya aya mı kaldı

Erozyona teslim ettik bağları

Arada bul artık doğal yağları

Dinamitle devirdiler dağları

Kekliğe konacak kaya mı kaldı

Mezeler bir yanda şampanya patlar

Kızlar da erkekte çoğaldı hatlar

Yeşil alanlarda yükseldi katlar

Denizler ırmaklar paya mı kaldı

İçerim yanıyor dövdüm sinemi

Gerçeği söylerim tutmam çenemi

Demeyin dostlarım bana gene mi?

Âşık İdris yolda yaya mı kaldı