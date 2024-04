Merhaba, güzel bir bayram haftasının ardından bu satırlarda sizlerle buluşmak çok güzel. Bu defa hayatın tam ortasından duygusal bir yazıyla geldim sizlere.

Hatırlar mıyız?

Hatırlar mıyız ya da hatırımızda ne kadar kalmıştır mı? demeliydim bilmiyorum. Ama şöyle bir geriye baktığımızda yani beş altı yaşlarımız veya herhangi bir çocuk yaşımız. Kendi küçük telaşlarımızı, içimizdeki coşkuyu bir düşünelim isterim. Hayatın olağan akışında durmaksızın bir şeyler için çabalarken nerede ne hissettiğimiz anları hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Belki koskoca kadınlar olduk belki koskoca adamlar oysa bir yerlerde unuttuğumuz minik çocuklardık bir zamanlar... Zaman ne kadar acımasızca akıp gidiyor değil mi? Saklambaç oynarken nereye saklandığınızı ya da o anları yaşarken kaça kadar saydığınızı hiç hatırlıyor musunuz? Ne güzel şeydi çocuk olmak yaşanan anların içinde kaybolmak...

Bir küçük anı meselesi...

Bu bayram çoğumuzun yaptığı gibi aile ziyaretlerinde bulundum. Hele ki bir de artık ailenizle aranıza kilometreler girdiyse bayramlar veya tatiller çok daha farklı anlamlar ifade edebiliyor. Ve çok güzel duygular yaşadım kendi içimde... Balkona çıktığım bir an oldu. Balkon camından çocuğumu izliyordum sessizce... Oyuncaklarıyla içeride oynarken içimde garip bir his belirdi. Sanki o an kendi çocukluğum gözlerimin önünden akıp gitti. Uzun uzadıya izledim o anları çünkü o kadar kıymetliler ki anlatacak söz bulmak zor. Düşünsenize çocukluğunuzda zıpladığınız koltuklarda artık kendi çocuğunuzun oturduğunu? Ya da sizin peluş oyuncaklarınızla çocuğunuzun oynadığı anları... Kafamın içinde tüm bunlar yaşanırken aslında çocukluğumda hissettiğim tüm güzel ve özel anları hatırladım. Aslında hayatı yaşarken geçmişte zor gelen ama şu an düşünüldüğünde ne kadar anlamlı ve güzel zamanlardan geçtiğimizi unutuyoruz. Dilerim sizler de bir nebze olsun zihninizde o zamanlara gidip çoğumuzun özlem duyduğu o günleri tekrardan anımsama fırsatı bulursunuz.

Son olarak eklemek istediğim önemli bir şey var...

Herkesin hikayesi farklıdır. Her zaman kolay ya da güzel anlar yaşamıyoruz. Fakat illa ki hatırlamaya değer bir şeyler yaşanıyor bu dünyada.

Sevgiyle kalın...