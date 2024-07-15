Uyan bebek sabahlar bahara hazırlanıyor gün doğmak üzere

Susma bebek kim çare bulmuş toprağın üstündeki yangınlara

Silkelen Bebek üzerin de ki toprak yakışmadı sana

Ve annene kâh kavuştu kan fışkırdı toprak

Kıyamet gibi sokaklar avlu yangın yerleri bağ bahçe

Ölümsüz bebekler yetmedi mi dünyaya

Uyan bebek beşikler sal bebekler gül bahçesinde döndü dünya da

Müjdele bebek yakındır ümmetin kıyamı

Ezdi geçti zalim seni bu son kıyamet

Öyle ki hüzünlüyüz ki bebek yağmur damla damla ölüm ılık ılık esiyor geceye

Buruk acı kader kör noktada bekliyor şiir mısralarında seni

Ne güller açıyor ne bülbüller atıyor sabahın seherinde vakit yas içinde

Bu bahar yağmur bile hüzün döküyor pencereden içeri

Bu bahar şarkılar ağlıyor çerçevede inliyor umut güvercinleri avluda

Uyan bebek sabahlar bahara hazırlanıyor gün doğmak üzere...