Uyan bebek sabahlar bahara hazırlanıyor gün doğmak üzere
Susma bebek kim çare bulmuş toprağın üstündeki yangınlara
Silkelen Bebek üzerin de ki toprak yakışmadı sana
Ve annene kâh kavuştu kan fışkırdı toprak
Kıyamet gibi sokaklar avlu yangın yerleri bağ bahçe
Ölümsüz bebekler yetmedi mi dünyaya
Uyan bebek beşikler sal bebekler gül bahçesinde döndü dünya da
Müjdele bebek yakındır ümmetin kıyamı
Ezdi geçti zalim seni bu son kıyamet
Öyle ki hüzünlüyüz ki bebek yağmur damla damla ölüm ılık ılık esiyor geceye
Buruk acı kader kör noktada bekliyor şiir mısralarında seni
Ne güller açıyor ne bülbüller atıyor sabahın seherinde vakit yas içinde
Bu bahar yağmur bile hüzün döküyor pencereden içeri
Bu bahar şarkılar ağlıyor çerçevede inliyor umut güvercinleri avluda
Uyan bebek sabahlar bahara hazırlanıyor gün doğmak üzere...
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