Yazmaya… başladığımda.

Gönlümde ve yüreğimde oluşan duygularımı burada sizlerle… eserlerimden birer cıngıl… hazırlayarak zaman zaman paylaşmaktayım.

Gene bir cıngıl… hazırladım.

Kabul buyurursanız sevinirim.

İlk düşündüğüm duygu ve düşüncelerim bu eserlerin yani Kitaplarım’ın… manevi yönüydü.

Maddiyat bölümünü ve getiri götürüsünü hiç hesap etmedim çünkü… bu dünyada en çok nefret ettiğim şey maddiyat yani paraydı!...

Maddiyat ve para kapıdan içeri girince iman… bacadan çıkarmış.

Sevmediğim o şeyler… güzelim sevgiyi mutluluğu ve güzel olan çok şeyleri… isteseniz de istemeseniz de elinizden sökerek alıp götürüyordu.

Bazı şeylerin onlar sız da… olmadığını da biliyorum ama gene de onları yani parayı… sevmiyorum.

Gül dostlar kafanızda değişik sorular… oluşabilir:

-Pekiyi sen ne yer ne içersin? madem parayı sevmiyor ve nefret ediyorsun en azından bu kitapları… nasıl hazırlayıp okuyucuyla buluşturuyorsun? diyebilirsiniz.

Kısmet… diyelim.

Aynı zamanda dilden artmaz, dişten artarmış.

Birde aza kanaat ederek çoğa da şükredersen hamd olsun bir şekilde işlerin halloluyor ve yolunun açıldığını görüyorsun.

Hemen anlatayım. Kardeşlerim yüce Mevla’m biz güzel İnsanlara… o kadar güzellikler vermiş ki saymakla bitmez hazır lafımız buraya kadar gelmişken siz gül dostlara üç… tanesini anlatayım.

Maddiyat, Beden gücü ve Akıl!.

Rabbimin kısmet ettiği Maddiyatla… bir şeyler yapabilirsiniz.

Bu yoksa Beden… gücünüzle bir şeyler yapabilirsiniz.

Oda olmaz ise geriye bir Akıl… kaldı o güzel aklınızı kullanabilirsiniz:

-Akıl İnsana hem senettir hem de sermayedir. Bunların üçü de mevcutsa ve hayırla yön… vermeyi becere biliyorsan ne ala, yok tembellik yaparak beceriksizliğini bu üçlüye… bir suç gibi yüklemeye kalkıyorsan eh ne diyeyim Allah işini rast getire.

Sevgili dostlar. Rabbim kısmet ediyor yaşıyorum daha sonra siz gül dostlara örnek olsun diye de anlatıyor ve bu şekilde sizlerle hasbi hal edip sizlerle paylaşıyorum.

Gelelim biraz önce sorulan soruya neydi soru:

-Parayı… sevmiyorsun bu eserleri okuyucuyla nasıl buluşturuyorsun?.

Önceleri Rabbimin izniyle yazacağım kitabın genel özetini hazırlayarak bu hazırlanan özet konularla bana kısmet eden Rabbimin kapısını… samimi bir şekilde yılmadan ziyaret ederek, derdimi kelamımı anlatıp daha sonraları da senin benim gibi insanları… gezerek kısmetimizi arıyorum.

Zorluklarla çekilen emekler… bir şekilde karşılık görüyordu.

Siz güzel okuyucuyla buluşan bu kitapların… bir kısmını seçkin kitapçılara satış için gönderiyoruz bir diğer kısmını da genelde hediye olarak gönderiyoruz gönderilen bu hediyeler… beni çok mutlu ediyordu çünkü… karşılığında dua sevgi ve samimiyetlik var idi:

-Peki kardeşim… gönderdiğin bu kitapların posta parası matbaa yayın parasını nasıl buluyorsun? diye.

Belki de hafifçe kaşlarınızı çatarak bana kızabilirsiniz haklısınız gül dostlar.

Hani ilk önce Rabbimin kapısına giderek derdimizi anlatmıştık ya.

İşte O bir… okuyucu iki, üç… okuyucuyu bana gönderiyor ben istemeden parasını… veriyorlar bende o parayı… değerlendirerek diğer hediyelerin masrafını karşılıyorum.

Sevgili dostlar çekilen emekler ve edilen masraflar çok ucuza gidiyor diye bana bir şekilde kızabilirsiniz, haklıda olabilirsiniz ne yapayım ben de böyle bir İnsanım… böyle İnanıyor böyle yaşıyorum.

Zaten önemli olan yaşamın tadını… alıp sevgiyle doya, doya yaşamak değil mi?.

Sizlerin okuduğunuz kitabın ve bu yazıların hesabını bir gün Rabbim soracak ben bu hesabı… nasıl veririm diye onu düşünüyorum bunun yanında birde para hesabını düşünmek istemiyorum.

Az verene şükür, çok verip hesabı hayırla ödettirene çok şükür…

Evet dostlar nasıl bu yazıları beğendiniz mi?. Çocukların oynadığı oyun gibi bir şey değil mi?.

Çocukların oynadığı oyunlarda da saflık… temizlik dürüstlük ve samimiyet yok mu?.

Ya bizler… kocaman, kocaman çocukların… oyunlarında… neler var dersiniz?...

Onu da siz gül dostlar düşünün?.

Dünya zaten imtihanla bir oyun yeri, oyalanma yeri değil mi? Bende kendime göre oyunlar oynayıp mutlulukların güzelliklerin sevgiyle tadını almaya çalışıyorum.

Sizlerde kendinize güveniyorsanız?. Yaşadıklarınızı ciddiye alarak bir oyun gibi düşünüp buna benzer oyunlar oynayabilirsiniz…

Selam ve duayla.