Merhaba, özellikle sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan yeni nesil şarkıları duydukça 90’ların çocukları bir ah çekiyor gibi hissediyorum. Bu sebeple bu konuyu biraz sizlerle de konuşmak isterim. Bu yazımda şöyle bir 90’ları anmaya hazır mıyız? Öyleyse başlayalım…

Nesillerin çatışması ‘’Türkçe pop’’

Dijital mecralar sayesinde gençliğimizin yıldızı olan plaklar, kasetler ve CD’ler ne çabuk unutuldu değil mi? Sanki o zamanlar hiç yaşanmamışçasına günler akıp gidiyor… Mesela çok iyi hatırlarım… Dinlemek istediğim sanatçının CD’sini alabilmek için bayram harçlıklarımı biriktirdiğim günleri. Zaman gerçekten bazen çok zalim olabiliyor. Tabi ki yeni nesil için toplumsal hayatta yaşanan değişim ve dönüşümle işler artık daha kolay ilerliyor. Bir de müzik tarzının efsanevi değişiminden bahsedecek olursak nerede o Sezenler diyebilir miyiz? Tabi zaman geçiyor ve her daim söylediğim gibi yürüyen her şey farklılaşmaya mahkumdur. Fakat bu durum benim gibi bir 90’lar çocuğunun düşüncesine kalırsa vahim görünüyor… 80 ve 90’lar döneminde de her zaman anlam yüklü şarkılar yoktu. Ama yine de her şarkının kendine göre bir yapısı ve adabı vardı. Buna örnek gösterecek olursak: Hüzünlü anlarımızda gerçekten içimizdeki üzüntüyü belli edecek tarzda şarkılar bulabiliyorduk. Mutlu olduğumuz zamanlarda ise gerçekten içimizdeki heyecanı yansıtacak tarzda şarkılar bize eşlik edebiliyordu. Ancak günümüzde karşılaştığım manzara bazen beni gerçekten üzüyor. Çünkü sözleri her ne kadar sitem dolu olsa dahi öyle şarkılar var ki melodisi adeta bizleri halaya kaldırır şekilde. Böyle bir algı karmaşasında sistem bizi psikolojik bir çıkmaza sokuyor diyebilir miyiz? Bence deriz.

Şarkıların psikolojimize olan etkilerini hiç düşündünüz mü?

Psikoloji o kadar farklı bir şey ki siz duygularınızı neyle beslerseniz zihniniz size devamında bunu ciddi şekilde yansıtıyor. Mesela şarkıların psikoloji boyutunda bizi ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum. Üzgün olduğunuz anlarda sözleri öfkeli şarkılar dinlerken içinizde oluşan o yoğun ve stresli duyguyu hiç hissettiniz mi? Ya da neşeli anlarınızda seçtiğiniz müzik türlerine eşlik ederken ki coşkuyu? Öyleyse bu durumda psikolojimizi etkileyen içimizdeki duygu yoğunluğuna göre bizzat seçtiğimiz şarkılar olabilir mi? Belki de hissettiğimiz duyguyu dışa vurma biçimimiz bu olabilir. Peki tam tersini düşünecek olursak bazı şarkıları dinlerken sizler de edep yahu diyor musunuz? Yeni nesilde bir de şöyle bir durum var ki tıpkı şarkılarda olduğu gibi gençlerimizin konuşması da argo kelimelerle dolu. Bu durum da şarkıların üzerimizde bıraktığı etkiyi gösteriyor.

Dilerim ki, yaşadığımız dönemler hızla değişirken uyum sağlamaya çalıştığımız yeni düzen içerisinde kaybolmak ya da kendimizi bu düzene hapsetmek yerine doğru şekilde gelişmeyi ve anlamlı yaşamayı unutmayız. Bugün sizler de kendinize en anlamlı bulduğunuz şarkıyı açın ve dinlerken hangi duyguları hissettiğinizi bir düşünün isterim.

Kendinize çok iyi bakın ve mutlu kalın…