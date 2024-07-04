Bu dünyayı baştan başa
Gezemedim gezilmiyor
Yıllar yılı koştum boşa
Gezemedim gezilmiyor
Gönül kapım açık girin
Neler yaşanmış bir görün
Çektiğimin binde birin
Yazamadım yazılmıyor
Sormayın bana ismimi
Tarif edemem cismimi
Bazı şeylerin resmini
Çizemedim çizilmiyor
Yıktım bir bir barikatı
Yaşadım çok hakikati
İnsan denen mahlukatı
Çözemedim çözülmüyor
Gördüm insan kibrini
Denedim onda birini
Mevla’m yazmış kaderini
Bozamadım bozulmuyor
Seyret dünya pazarını
Kalleşlerin yazarını
Vicdansızın mezarını
Kazamadım kazılmıyor
Kapıları çaldığını
Hep canları aldığını
Azrail’in geldiğini
Sezemedim sezilmiyor
Yorgun düştüm geldim hana
Misafire kim ne suna
Kimse oturmaz yan yana
Dizemedim dizilmiyor
Doluya koydum almadı
Boşa koydum hiç dolmadı
Düşünmekten hal kalmadı
Üzemedim üzülmüyor
Aşık İdris sende söyle
İster kendin heder eyle
Dünyanın gidişi böyle
Kızamadım kızılmıyor