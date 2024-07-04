Bu dünyayı baştan başa

Gezemedim gezilmiyor

Yıllar yılı koştum boşa

Gezemedim gezilmiyor

Gönül kapım açık girin

Neler yaşanmış bir görün

Çektiğimin binde birin

Yazamadım yazılmıyor

Sormayın bana ismimi

Tarif edemem cismimi

Bazı şeylerin resmini

Çizemedim çizilmiyor

Yıktım bir bir barikatı

Yaşadım çok hakikati

İnsan denen mahlukatı

Çözemedim çözülmüyor

Gördüm insan kibrini

Denedim onda birini

Mevla’m yazmış kaderini

Bozamadım bozulmuyor

Seyret dünya pazarını

Kalleşlerin yazarını

Vicdansızın mezarını

Kazamadım kazılmıyor

Kapıları çaldığını

Hep canları aldığını

Azrail’in geldiğini

Sezemedim sezilmiyor

Yorgun düştüm geldim hana

Misafire kim ne suna

Kimse oturmaz yan yana

Dizemedim dizilmiyor

Doluya koydum almadı

Boşa koydum hiç dolmadı

Düşünmekten hal kalmadı

Üzemedim üzülmüyor

Aşık İdris sende söyle

İster kendin heder eyle

Dünyanın gidişi böyle

Kızamadım kızılmıyor