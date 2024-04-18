Akil insanları sezercesine

Yığınak yaptırıp ay eylediler

Çukurlar kazdırıp dizercesine

Tilkiyle çakala pay eylediler

Aklı yetmeyeni akıllı gördüm

Oyna diye pekakaya koz verdim

Hep bir yolda birleşelim söz verdim

Taşı gediğine koy eylediler

Masalar üstünde kağıt göründük

Şehitler geliyor ağıt göründük

İçimize girdi dağıt göründük

Cahil kervanında toy eylediler

Pekaka içinin karası gibi

Kuduz köpeklerin yarası gibi

Akil insanların sırası gibi

İş işten geçince vay eylediler

Aklı yetenlerin fazla çok diye

Haktan gelen emir bize hak diye

Aldanmam boş lafa karnım tok diye

Bilmeyenler bizi say eylediler

Irgatlar tarlada solduğu için

Cahiller yerinde kaldığı için

Hainlerde fırsat bulduğu için

Akan gözyaşları çay eylediler

Aşık İdris genç yaşlara ağlıyor

Bilmezler Allah’ın sabrı bağlıyor

Şehit haberleri yürek dağlıyor

Zalimler genç ömrü zay eylediler