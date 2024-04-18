Akil insanları sezercesine
Yığınak yaptırıp ay eylediler
Çukurlar kazdırıp dizercesine
Tilkiyle çakala pay eylediler
Aklı yetmeyeni akıllı gördüm
Oyna diye pekakaya koz verdim
Hep bir yolda birleşelim söz verdim
Taşı gediğine koy eylediler
Masalar üstünde kağıt göründük
Şehitler geliyor ağıt göründük
İçimize girdi dağıt göründük
Cahil kervanında toy eylediler
Pekaka içinin karası gibi
Kuduz köpeklerin yarası gibi
Akil insanların sırası gibi
İş işten geçince vay eylediler
Aklı yetenlerin fazla çok diye
Haktan gelen emir bize hak diye
Aldanmam boş lafa karnım tok diye
Bilmeyenler bizi say eylediler
Irgatlar tarlada solduğu için
Cahiller yerinde kaldığı için
Hainlerde fırsat bulduğu için
Akan gözyaşları çay eylediler
Aşık İdris genç yaşlara ağlıyor
Bilmezler Allah’ın sabrı bağlıyor
Şehit haberleri yürek dağlıyor
Zalimler genç ömrü zay eylediler