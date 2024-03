Bu defa hayatın şöyleli böyleli kısmından merhaba diyelim mi? Ne de olsa her zaman mutlu ve coşkulu bakamadığımız pencerelerimiz de mevcut. Hadi şu pencere kısmını biraz açalım…

Hayatımızdaki pembe panjurlar yoksa siyah mı?

Sabahları uyandığımızda her zaman güneşi selamlayamıyoruz. Hatta kendi adıma konuşacak olursam itiraf etmeliyim ki bazı sabahlar perdeyi açmayı bile unutabiliyorum. Sonuç itibariyle her yeni güne aynı şekilde başlamıyoruz. Yaşanmış olan önceki günün gölgesiyle uyandığımız bir sabah oluyor. İçinde bulunduğumuz anların toplamını tıpkı ipe dizilen boncuk taneleri gibi tanımlayabiliriz. Yani bazen kafamızın içinde çizmiş olduğumuz pembe panjurları yine kendi ellerimizle siyaha boyamış olabiliyoruz.

Peki bu anların sebebi biz miyiz?

Bu soruya cevap olarak evet desem çok mu katılaşmış olurum? Yoksa fazla mı suçlayıcı? Bana göre toplum içinde var olmak ucu bucağı olmayan okyanuslarla aynı. Hele ki işin içindeki bizlersek her şeye her açıdan bakabiliyoruz. Bu bazen müthiş olabiliyorken bazen de yaşadığımız anlar içerisinde bizleri fazlasıyla yorabiliyor. Düşünün: bir kimseyle bir sorun yaşadınız, bu durum hayat kalitenize ve o günkü yaşantınıza hatta duygu durumunuza aşırı yansıdı. Çünkü karşınızdaki her kim olursa olsun bu kadar can sıkıcı bir hissiyatı sizin içinizde var edebiliyorsa siz ona değer vermişsiniz demektir. Peki köküne baktığınızda asıl sebebi şu an görebildiniz mi? Eğer o kimse yoldan geçen daha önce adını bile duymadığınız biri olsaydı sizi bu kadar etkiler miydi? Sanırım sorularımızı cevapladık.

İşte bütün mesele bu…

Demem o ki gerçekten de bazen bazı anlarla anlaşamadığımız kadarız. İçimizde çeliştiğimiz kişi de bizleriz duygularımızla savaşan da ve hatta yorulan da bizleriz. Mühim olan hayatın içindeki o inci tanesinden bir tane olmadığı birçok inciden biri olduğumuzu kendimize hatırlatmak. Hatta size bir sır vereyim mi? Bunu bizlere hatırlatacak muhteşem dostluklar eminim ki vardır.

Unutmayın: kabuğuna odaklandığınızda değil, içinize baktığınızda ve içinizi gerçekten görenlerle birlikte her biriniz çok çok değerli ve özelsiniz.