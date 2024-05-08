Kurban Bayramına sayılı günler kala Yozgat’ta bilet fiyatlarına zam uygulanacağı söylendi.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketine gitmek veya gelmek isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Otobüs firmaları bayrama yakın biletlere zam yapılacağı bildirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bilet fiyatlarına ise 50-100 lira arasında bir zam yapılacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otobüs biletlerinde fiyat artışlarına gidilecek. Yoğunluğu fırsata çevirmek isteyen bazı otobüs firmaları, biletlere 50-100 lira arasında bayram zammı uygulayacak.