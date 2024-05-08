Hasat öncesi buğday fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı! İşte güncel hububat fiyatları:

Ekmeklik buğday, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte fiyatlarında gerileme gözlendi. Geçtiğimiz hafta durağan seyreden hububat piyasasında ekmeklik buğday 9.01'den, makarnalık buğday ise 10.26'dan işlem görmeye başladı. Mısır ve arpa fiyatlarında da benzer bir trend söz konusu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından derlenen verilere göre, 6 Mayıs itibariyle ekmeklik buğday ortalama ton başına 9.01 TL, arpa 7.89 TL ve mısır 7.57 TL seviyelerinde işlem görmüş durumda.

Son bir aylık döneme bakıldığında ise (01-26.04.2024), ekmeklik buğdayın ton başına ortalama fiyatı 9.036 TL, makarnalık buğdayın ise 9.455 TL olduğu görülüyor. Arpa 7.717 TL, mısır ise 7.518 TL seviyelerinde işlem görmüş.

Ticaret Borsaları tarafından sağlanan verilere göre, 6 Mayıs itibariyle ekmeklik buğdayın ton başına ortalama fiyatı 9.010 TL, arpanın 7.360 TL, mısırın 7.57 TL ve yulafta ise 5.800 TL olarak kaydedilmiş.