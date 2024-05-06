Yerleşim yeri adlarının özellikle köy isimlerinin veriliş şekillerine değinen Yurtlu, isimlendirmede; coğrafi, tarihi, boy/oymak/aşiret olarak belli başlı kriterlerin etken olduğunu söyledi.

Yurtlu yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun kapılarını Türklere açmasıyla akın eden Oğuz Türkmen topluluklarının yerleştikleri yerlere boy, aşiret oymak ve cemaat isimlerini verdikleri görülmektedir” dedi.

Osmanlı’nın son döneminde, başka bir ifadeyle Cumhuriyetin ilk yıllarında Yozgat merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun olmak üzere dört ilçeden ibaret olduğunu belirten Yurtlu, ilçe, nahiye, köy ve mezra olarak 636 yerleşim yerinin varlığından söz etti.

Yerleşim yeri adlarının değişik saiklerle zaman zaman değiştirildiğini söyleyen araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu, bu değişikliklerin 1960 yılında yüklü şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yurtlu açıklamasını şu şekilde tamamladı: “İçişleri Bakanlığınca oluşturulan 'Yabancı Adları Değiştirme Komisyonu' marifetiyle içerdiği anlam, küfür, hakaret, argo ve yanlış anlamaya yol açan özellikle yabancı kökenli yerleşim yeri adlarının değiştirildiğini vurguladı. Ülke genelinde on iki bin civarında isim bu değişiklikten nasibini alırken Yozgat’ta da yüze yakın ilçe, nahiye, köy, mezra yeni isimlerle anılmaya başladı. Mamure (Aydıncık), Çayırşeyhi (Çayıralan); Peyik (Doğankent); Kıvrıl (Yeşilhisar), Hopuç (Gümüşdibek), Taf (Özler), Dabulga (Beşkavak), Hozman (Bağlıca), Horan (Ovakent), Horuk (Altınsu), Dabana ( Çamsaray), Keller (Yenipazar) Babı (Umutlu) bunlardan belli başlı olanları arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde dillerde pelesenk olan köy adları şimdilerde esamesi bile okunmuyor. Bu isimleri kim koydu? Yahut, Çılbah, Hopuç, Haneişler, Kediler, Ermelik, Emerek, Taf, Kıvrıl, Digalı, Kurbağalı, Kediler, Karga, Hozman, Horan, Bahşayiş, Horuk, Kurruk, Keller, Babı, Peyik, Turisa, Ürneç, Dedik, Dabulga, Muhtesip, Acacı, Dabana, Sorsavuş, Kesriç adlı köyleri bilen ya da hatırlayan var mı?”

Yurtlu, değişikliklerin zaman zaman devam ettiğini hatırlatarak, son olarak Deliler köyünün “Osmanlı” olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ilave etti.