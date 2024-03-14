Hakikat ararsan kendi özünde
İşte hile yalan dilde arama
Emanete sadık merdin sözünde
Çığırından çıkmış yolda arama
Gerçeği söylemek yüze zorusa
Hazmedemen gönül hanen darısa
Düşüncede kötü niyet varısa
Vicdanı satılmış kulda arama
İnanarak ikrarında kalmazsan
Arayıp ta doğruları bulmazsan
Satılanı pazarından almazsan
Meyvesi olmayan dalda arama
Söker isen meyve veren fidanı
Desteklersen kin kibri güdeni
Yalan ile doldurursan bedeni
Bu kendi suçundur elde arama
İdrisim gaddara eyleme minnet
Kur’an da ayet var zalime lanet
Her türlü bitkiyi var eden Rahmet
Çevresini yıkan selde arama