Hakikat ararsan kendi özünde

İşte hile yalan dilde arama

Emanete sadık merdin sözünde

Çığırından çıkmış yolda arama

Gerçeği söylemek yüze zorusa

Hazmedemen gönül hanen darısa

Düşüncede kötü niyet varısa

Vicdanı satılmış kulda arama

İnanarak ikrarında kalmazsan

Arayıp ta doğruları bulmazsan

Satılanı pazarından almazsan

Meyvesi olmayan dalda arama

Söker isen meyve veren fidanı

Desteklersen kin kibri güdeni

Yalan ile doldurursan bedeni

Bu kendi suçundur elde arama

İdrisim gaddara eyleme minnet

Kur’an da ayet var zalime lanet

Her türlü bitkiyi var eden Rahmet

Çevresini yıkan selde arama