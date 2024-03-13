Bu fani dünyada kavgamı çıkar

Tatlı sohbet ile dil bulunursa

Gençler yaşlılara çok iyi bakar

Eğer öpülecek el bulunursa

Herkesin gönlünde cennete gitmek

Hiç kimse istemez sürünüp bitmek

Darda kalanlara yardımı etmek

Arayıpta doğru yol bulunursa

Dünyaya gelenler ölüp göçecek

Ecel şerbetini herkes içecek

Günahsız sırattan uçup geçecek

Cenneti alada kal bulursa

Elimde bulunan bir kötü sazım

Ahreti anınca içimde sızım

Sağlam bir ağaca tutunmak lazım

Eğer tutunacak dal bulunursa

İdrisim yaşıyor Hakkın yolunda

Sorgu melekleri sağ ve solunda

Tabuta binince millet kolunda

Ellerde tutacak sal bulunursa