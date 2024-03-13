Bu fani dünyada kavgamı çıkar
Tatlı sohbet ile dil bulunursa
Gençler yaşlılara çok iyi bakar
Eğer öpülecek el bulunursa

Herkesin gönlünde cennete gitmek
Hiç kimse istemez sürünüp bitmek 
Darda kalanlara yardımı etmek
Arayıpta doğru yol bulunursa

Dünyaya gelenler ölüp göçecek 
Ecel şerbetini herkes içecek 
Günahsız sırattan uçup geçecek
Cenneti alada kal bulursa

Elimde bulunan bir kötü sazım 
Ahreti anınca içimde sızım 
Sağlam bir ağaca tutunmak lazım 
Eğer tutunacak dal bulunursa 

İdrisim yaşıyor Hakkın yolunda
Sorgu melekleri sağ ve solunda
Tabuta binince millet kolunda
Ellerde tutacak sal bulunursa