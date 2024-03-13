Bu fani dünyada kavgamı çıkar
Tatlı sohbet ile dil bulunursa
Gençler yaşlılara çok iyi bakar
Eğer öpülecek el bulunursa
Herkesin gönlünde cennete gitmek
Hiç kimse istemez sürünüp bitmek
Darda kalanlara yardımı etmek
Arayıpta doğru yol bulunursa
Dünyaya gelenler ölüp göçecek
Ecel şerbetini herkes içecek
Günahsız sırattan uçup geçecek
Cenneti alada kal bulursa
Elimde bulunan bir kötü sazım
Ahreti anınca içimde sızım
Sağlam bir ağaca tutunmak lazım
Eğer tutunacak dal bulunursa
İdrisim yaşıyor Hakkın yolunda
Sorgu melekleri sağ ve solunda
Tabuta binince millet kolunda
Ellerde tutacak sal bulunursa