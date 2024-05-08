Ziyaretlerinde Milletvekili Abdulkadir Akgül’e Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan eşlik etti.

Ziyaretlerde Yozgat ve ilçelerine yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Osman Aşkın Bak ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a bilgi verilerek talepler iletildi.

Milletvekili Akgül ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ı AK Parti Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, Yerköy Belediye Başkanımız Fatih Arslan ve Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ile birlikte ziyaret ederek; ilimizin talep ve isteklerini ilettik. Misafirperverlikleri ve Bozok Yaylasına vermiş oldukları destek için Sayın Bakanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“YATIRIMLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANACAK”

İl Başkanı Çelebi Altuntaş ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Yozgat Şehir Stadının hızlı bir şekilde kalan kısmı ihaleye çıkacak ve yılsonuna kadar hemşehrilerimizin kullanımına sunulması planlanıyor. Güreş Eğitim Merkezi projesi kısa sürede bütçeye alınacak. Eski Yerköy Devlet Hastanesinin atıl duruma düşmemesi için gerekli tadilatlar yapılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Altuntaş, Ankara’da Milletvekili Abdulkadir Akgül ile birlikte önemli bakanlıklara bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam eden yatırımların en kısa sürede tamamlanması için ilgili kurumlara talimatlar verildi” diye konuştu.

Yozgat merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlarla ilgili gerekli görüşmelerde bulunduklarını belirten Altuntaş, Yozgat için müjdeli haberler verdi.

Yozgat’ta yarım kalan ve devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması için gerekli talimatlar verildiğini anlatan Altuntaş, “Yozgat’ta şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım ve hizmetler devam edecektir. Yozgatlı hemşerilerimiz AK Partinin hizmetlerini almaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Akgül ile birlikte Ankara’da bakanlıklar düzeyinde bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirten Altuntaş, “Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül ile gittiğimiz her bakanlıkta Yozgat’ımız için görüşmeler sağladık. Bakanlarımıza Yozgat’ın eksik ve noksanlarını anlattık ve taleplerimizi ilettik. Yozgat Şehir Stadı yeni sezona tamamlanmaya çalışılacak. Güreş Eğitim Merkezi projesi kısa sürede bütçeye alınacak. Aynı şekilde ilçelerimize Gençlik Spor Merkezleri spor salonları eğitim merkezlerinin projelerini ve talepleri ilettik. Eski Yerköy Devlet Hastanesinin atıl duruma düşmemesi için gerekli tadilatlar yapılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca ilçelerimize yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılması için hazırlanan projeleri de bakanımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİDİN İSMİ YAŞATILMALI”

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, “TESKOMB Genel Başkanı, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında ilçemizde yapılacak olan bazı projelerimiz konusunda istişarelerde bulunarak, Şehidimiz Muharrem Efendi Dündar’ın isminin ilçe stadyumumuzda yaşatılması hususunu Sayın Bakanımıza ilettik. Değerli Bakanımıza nazik karşılamaları için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

TALEP VE İSTEKLER İLETİLDİ

Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ı Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat İl Başkanı Sayın Çelebi Altuntaş ve AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Sayın Ufuk Öcal ile birlikte ziyaret ederek; ilçemizin talep ve isteklerini ilettik. Sayın Bakanımıza ilçemize ve bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından ötürü ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.