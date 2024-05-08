Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına nefes aldıracak yeni bir düzenlemeye gitti. O şartları yerine getiren kişilere paralarının yarısı geri verilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), konut alımı, evlilik veya doğal afet gibi durumlarda katılımcılara esneklik sağlayacak yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte, katılımcılar artık önceden belirlenmiş şartlar altında hesaplarındaki birikimlerin yüzde 50'sini çekebilecekler.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni düzenlemelerin detaylarını belirleyen bir genelge yayımladı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle birlikte, BES katılımcıları çeşitli durumlarda birikimlerinin bir kısmını çekebilirken sistemde kalmaya da devam edebilecekler.

Getirilen bu yeni düzenlemeye göre, katılımcılar evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi belirlenmiş durumlarda biriken birikimlerinin yüzde 50'sine kadarını çekebilecekler. Ancak bu ödemeden faydalanmak isteyenlerin, SEDDK'nın belirlediği şartlar doğrultusunda emeklilik şirketine başvurmaları gerekiyor.

Emeklilik şirketleri, başvuruları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sağlanan altyapıyla kontrol ederek işlemleri tamamlıyorlar.

Ödeme talep eden bir katılımcının daha öncesinde kısmi ödeme almamış olması şartı aranıyor. Bu şartla birlikte birden fazla BES sözleşmesi olan katılımcılar sadece bir başvuru hakkına sahip olacaklar. Daha önce kısmi ödeme almış katılımcıların, yeni başvuru tarihinden önceki kısmi ödeme tarihinden itibaren en az 5 yıl sistemde olmaları gerekiyor. İlk kez kısmi ödeme başvurusunda bulunan katılımcılar ise en az 5 yıl boyunca sistemde kalmaları gerekiyor.

Başvuru sürecinde istenilen belgelerle birlikte, evlilik veya konut alımı gibi durumları kanıtlayan belgeler de sunulabilir. Ancak ödeme almak isteyen katılımcıların belgelerini başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sunmaları gerekmektedir.