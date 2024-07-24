Temmuz ayında, ÖTV artışı ile birlikte akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminde ilk sırada yer aldı. Birçok araç sahibi, günlük olarak "Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?" sorusunu sorarak piyasa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Yozgatlı araç sahiplerini de sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor. 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü güncel litre fiyatları açıklandı ve bu gece itibarıyla motorine yaklaşık 1 TL 46 kuruş indirim yapılacağı duyuruldu.

Benzin ve motorin fiyatlarının, ÖTV zammıyla yüksek seviyelere çıkmasının ardından, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da piyasayı etkiledi. Bu gece itibarıyla motorin fiyatlarında beklenen indirim, araç sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.