Merhaba, düşündüm de bazı insanlardan hiç bahsetmemişiz. Hadi gelin bunun üstüne biraz konuşalım.

Her konuda bir fikri olanlar…

Bazen sizlere de çevrenizdeki insanlar sanki sizin hayatınızı yaşamışta gelmiş gibi davranıyor mu? Ya da şöyle mi demeliydim. Bazen evinizdeki koltukların rengini bile bilmeyen insanların sizin yaşam şekliniz hakkında çok fazla fikri olduğu oluyor mu? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Yakın çevremde olmasa dahi bende sıklıkla bu durumu yaşayabiliyorum. Her akışta belki birçok defa dillendirsem de örnek vermeden geçemeyeceğim bir nokta var. Oda tabi ki anne olmak. İnsanların birçoğu nedense her koşuldan önce anneliği eleştirmeye açık gibi. Mesela yaptığımız işlerden haberi olmayan veya zamanında içinde bulunduğumuz iş ve eğitim hayatı gibi alanlardaki başarılarımızı bilmeyen insanlar şu cümleyi kuruyor: “Bütün gün evde çocuklasın zaten ne kadar yorulabilirsin ki?!’’ oysa ben bu söze kulak misafiri olduğumda hep şu şekilde yanıtlarım: Allah sana da çok güzel bir çocuk nasip eder inşallah. Bu cümlede kesinlikle yaşanılan durumu eleştirmiyorum. Çocuk yetiştirmenin zorluğunu yaşayan herkes çok iyi bilir ki zorluktan ziyade türlü kaygıların hiç geçmediği bir aşama diyelim. Velhasıl herkesin her konuda bir fikri her zaman olacaktır. Önemli olan bizim bu durumu ve hayatı nasıl karşıladığımızla ilgili.

Nasıl davranırsan o olursun…

Hayatın matematiğini bilir misiniz? Mesela her insan içinde mutlaka en az bir tane X bilinmeyen barındırır. Ne zaman ne yaşayacağımız veya ne zaman neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz durumlar gibi. İnsanlarla olan iletişimimiz de böyledir aslında. Malumunuz ruh hali değişkendir. Çok mutlu olduğumuz bir gün ile çok kötü hissettiğimiz anlarda insanlarla olan temasımız ve onlara karşı düşüncelerimiz olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilir. Bu nedenle hiç kimsenin ne yaşadığını tam olarak bilme şansımız olmadığı için herhangi biri hakkında yorum yaparken dikkat etmeliyiz. Özellikle uzun yıllar görmediğimiz insanlara genelde verdiğimiz bir tepki vardır: “görmeyeli çok değişmişsin’’ gibi. Bu durum üzerinden bir sonuca varacak olursak, hiç kimsenin olduğu gibi kalamayacağını biliriz. Çünkü yaşam şekillerimiz farklılaştığı sürece insanlar da değişmeye ve dönüşmeye daha doğrusu gelişmeye mahkumdur. Bizler yine de nasıl biri olmak istiyorsak öyle davranalım.

Nasıl görmek istiyorsanız öyle baktığınız, nasıl duymak istiyorsanız öyle konuştuğunuz nice zamanlar eşlik etsin sizlere…