Haksızlığa isyan bayrağı açtım

Kalplere uygarlık ışığı saçtım

Ne sözümden caydım ne dönüp kaçtım

Dadaloğlu gibi yiğit can benim

İsterim dünyada hür demokrasi

Düzgün insan olsun her bir siyasi

Güzele aşığım zalime asi

Karacaoğlan benim Pir Sultan benim

Şiirler yazılır hep harman harman

İstedik dertlere olsun bir derman

Kalemimiz kılıç sözümüz ferman

Gönüllerde Sultan Süleyman benim

Hedefimiz hizmet şehre köye

Minnet eylemedik paşaya beye

Âşık İdris boyun eğmez kimseye

Yüreği tunç fikri hür ozan benim