Aşka susamış pınarım

Doğru olan yöndür benim

Düştüm sevdaya yanarım

Yıllarım bir andır benim

Dost bağında gördüm gülü

O gül ki eğler bülbülü

Sırma saçlı nazik eli

Bu gördüğüm candır benim

Bir gönlüm var deli benim

Sanma aşkta veli benim

Gönül sazı teli benim

Mahzun ömrüm handır benim

Doldum sevda özü ile

Gördüm mana gözü ile

Semanın mıh yüzü ile

Sinem pare kandır benim

Yanarım hasret narından

Gönül geçer mi yârin den

Canlar canın didarından

Aldığım bir şandır benim



Giderim dönmem yolumdan

Bağlasalar da kolumdan

Gelirse hesap solumdan

Bahtın hüznü zandır benim

Hayradır rahmet aşım

Aksa umman olur yaşım

Türküm eğilmez ki başım

Akmaz kanım dondur benim

Bade verdiler tasından

Gördüm huriler hasından

Aşık İdris mahlasından

Yolun sonu sondur benim