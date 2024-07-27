Şakir beyin himmetine sarıldım

Anlatayım dertlerimi duy benim

Yok dedi de Bilal beye kırıldım

Yanlış adam cahilliğime say benim

Sen zenginsin bilmen garip halimi

Yazmadan çizmeden çektim elimi

Kimlere sunayım arzu halimi

Emek verdim kara günler vay benim

Müdürünle sana haber aşırdım

Anıl matbaasında girdim şaşırdım

Mazot parasını elden denşirdim

Ne çileli başım varmış oy benim

Olmaz dede hiç gitmeden döneyim

Sınayıp da kullarını deneyim

Bir mum gibi eriyip de söneyim

Bu divane akılsız baş zağ benim

Aşık İdris daha neler görürüm

Yalan çıktım erim erim eririm

Bu kültüre sanki hizmet veririm

Yaşım atmış ama fikrim toy benim