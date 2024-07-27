Şakir beyin himmetine sarıldım
Anlatayım dertlerimi duy benim
Yok dedi de Bilal beye kırıldım
Yanlış adam cahilliğime say benim
Sen zenginsin bilmen garip halimi
Yazmadan çizmeden çektim elimi
Kimlere sunayım arzu halimi
Emek verdim kara günler vay benim
Müdürünle sana haber aşırdım
Anıl matbaasında girdim şaşırdım
Mazot parasını elden denşirdim
Ne çileli başım varmış oy benim
Olmaz dede hiç gitmeden döneyim
Sınayıp da kullarını deneyim
Bir mum gibi eriyip de söneyim
Bu divane akılsız baş zağ benim
Aşık İdris daha neler görürüm
Yalan çıktım erim erim eririm
Bu kültüre sanki hizmet veririm
Yaşım atmış ama fikrim toy benim