Merhaba, daha öncesinde sizlere dostluğu bir nebze aktarmaya çalışmıştım. Yine de Bahar’ı uğurlayıp neşe dolu olduğumuz Yaz’ı karşılarken, dostluklardan ve kopmayan bağlardan bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek dostluklar her zaman mutluluğumuzu katlayacaktır.

Mesafe bazen sadece kelimeden ibaret olabilir mi?

Eminim sizlerin de aranızda kilometrelerce mesafenin olduğu fakat hala devam eden güzel dostluklarınız vardır. Peki sizce mesafe çok önemli bir kavram mı? Bana kalırsa değil. Mesafe önce insanın içinde oluşabilen sonrasında ise aranızdaki bağ ile belirlenen bir şey diyebiliriz. Geçenlerde doğum günümdü. Ve eski bir dostum çok güzel bir yazıyla günümü kutladı. O an daha iyi anladım diyebilirim. Aslında mesafenin bazen sadece zihnimizde olduğunu…

Bazen etrafıma bakıyorum…

Çok tuhaf dostluklar var. Ya da dost sanılanlar mı demeliydim? Hani bazı dostluklarda psikolog olmak zorunda kalınan anlar vardır. İşte tam olarak ondan bahsediyorum. Sanki yaşanılan güzel anlarda yakınken bile uzak, ama kötü bir şey yaşanır yaşanmaz uzakken bile yakın olma bozukluğu. Bu şekilde okuyunca kulağa ne kadar kırıcı geliyor değil mi? Oysa mutlu anlarımızda tebessümler göğü delerken gözler o kişiyi hiç aramıyor. Ve o anda kaybolunuyor. İşte sonrasında hayatınızda olmayan kişiyi anlattım sizlere… Çünkü bu tarz insanlar bir süre sonra sizleri hayatından diskalifiye ediyorlar. Her yerde karşılaşabileceğimiz “Asıl dostunuzu en sevinçli anınızda tanırsınız’’ sözü ise konun özünü çok net anlatmaktadır.

Güzel dostlar çiçek açtırır…

İnsan hayatı gariptir. Bazı anlar çok mutluyken ve neşeliyken bazı zamanlarımızda tam tersi olabiliyoruz. Hayatın bize sunduğu iyi veya kötü tüm anları kucaklarken gücümüzün yetmediği anlarda koşup sarıldıklarımız değil midir dost bildiklerimiz? Aslına bakacak olursak tam olarak öyle değildir. Şimdi sizlerle birazda konuya tersinden bakalım istiyorum… Çünkü dostluk sadece zor ya da kötü gün demek değil aksine iyi günlerin de toplamıdır. Mesela ben yaşadığım mutlu anları paylaşmaktan çok hoşlanırım. Belki bir kahve eşliğinde, belki bir telefon görüşmesinde hiç fark etmez. Yeter ki sevdiğim ve değer verdiğim insanlarla o anı yaşayabileyim. Bazen sıradan bir telefon konuşmasında bazen ise en güzel başarılarımızda nelere güler nelere kahkaha atarız. Bazı zamanlarda da kendimizi en yorgun ve hayata karşı en bitkin hissettiğimiz anlarda nasıl güzel kucaklaşırız. İşte o zaman her birimiz çiçek açarız.

Dilerim ki, hayatımız boyunca güzel ve ömürlük dostluklara denk gelelim…

Hayatın en güzel hediyelerinden biridir ki sizinle mutlu olup sizinle hüzünlenebilen insanlar.

Ve unutmamanızı istediğim bir şey var… dostluk anlayabilmek ve anlaşılabilmektir.

Kendinize çok iyi baktığınız günler dilerim…