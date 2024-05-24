Bilmiyorum son zamanda kaç kişi
Bak soyder de aşık oldu ün yaptı
Şiirde hecede bilmezdi işi
Gününü gün etti bakın dün yaptı
Aşıkların derneğini bilmeyen
Çağırsak ta şenliklere gelmeyen
Hece nedir kafiyeyi bilmeyen
Yaza yaza defterleri şen yaptı
Ozan sazı çalsa yeter diyenler
Bu kültür yürümez biter diyenler
Aşıklık git gide yiter diyenler
Kırış kanlık gide gide ben yaptı
Hem gündüz hem gece ilan ederek
Enginleri yüce ilan ederek
Kendisini hoca ilan ederek
Karıştırdı ortalığı kan yaptı
Usta dedik palavrayı salladı
Çırak dedik ustasını solladı
Ulu yaradanım dedi belledi
Yanlış yolda bitti bakın son yaptı
Bazısı da hiç yazmadı erindi
Sen yaz diye Erciyes’e süründü
Aşıkların yanlarında göründü
Şişe şişe resimlerde ön yaptı
Kimisi başkandan parayı duyup
Kimisi yazana bakarak uyup
Kimisi ölüyü kefenle soyup
Yiye yiye genişledi en yaptı
Aşık İdris gayrı yapma hesabı
Çıraklarda oldu işin erbabı
Sen kapat ta tarih açsın bu babı
Dost tutarak her köşeye han yaptı