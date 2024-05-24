Bilmiyorum son zamanda kaç kişi

Bak soyder de aşık oldu ün yaptı

Şiirde hecede bilmezdi işi

Gününü gün etti bakın dün yaptı

Aşıkların derneğini bilmeyen

Çağırsak ta şenliklere gelmeyen

Hece nedir kafiyeyi bilmeyen

Yaza yaza defterleri şen yaptı

Ozan sazı çalsa yeter diyenler

Bu kültür yürümez biter diyenler

Aşıklık git gide yiter diyenler

Kırış kanlık gide gide ben yaptı

Hem gündüz hem gece ilan ederek

Enginleri yüce ilan ederek

Kendisini hoca ilan ederek

Karıştırdı ortalığı kan yaptı

Usta dedik palavrayı salladı

Çırak dedik ustasını solladı

Ulu yaradanım dedi belledi

Yanlış yolda bitti bakın son yaptı

Bazısı da hiç yazmadı erindi

Sen yaz diye Erciyes’e süründü

Aşıkların yanlarında göründü

Şişe şişe resimlerde ön yaptı

Kimisi başkandan parayı duyup

Kimisi yazana bakarak uyup

Kimisi ölüyü kefenle soyup

Yiye yiye genişledi en yaptı

Aşık İdris gayrı yapma hesabı

Çıraklarda oldu işin erbabı

Sen kapat ta tarih açsın bu babı

Dost tutarak her köşeye han yaptı