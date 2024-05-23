Cenneti âlâya benzer her köşen

Burcu burcu kokar gülün Türkiye’m

Seninle üzüntüm seninle neşem

Osmanlıdan uzar kolun Türkiye’m

Şanlı tarihinde izin var senin

Düşman çiğneyemez sözün var senin

Asırlar yazılı tezin var senin

Hep Türkçe konuşur dilin Türkiye’m

Ulubatlılarla bayrak dikildi

Dört kıtada tekbirlerin çekildi

Maraş’ına kahramanlık takıldı

Savaşta şehittir ölün Türkiye’m

Yolun açık olsun yılmadan yürü

Bin cana bedeldir bir Türk neferi

Çiğnetme atanın yattığı yeri

Daima ileri yolun Türkiye’m

Her dereden akan soğuk suyunla

Oğuzlardan gelen yüce soyunla

İlin ile ilçen ile köyünle

Küfül küfül eser yelin Türkiye’m

Nice şehitlerin kanı var sende

Mustafa Kemalin ünü var sende

Yüce İslamiyet dini var sende

Budur tutunacak dalın Türkiye’m

Âşık İdris hain koymam yurduma

Ortak etmem yâd yabanı derdime

Değişmem dünyayı tek bir Ferdine

Düşmanlar bükemez belin Türkiye’m