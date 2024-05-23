Cenneti âlâya benzer her köşen
Burcu burcu kokar gülün Türkiye’m
Seninle üzüntüm seninle neşem
Osmanlıdan uzar kolun Türkiye’m
Şanlı tarihinde izin var senin
Düşman çiğneyemez sözün var senin
Asırlar yazılı tezin var senin
Hep Türkçe konuşur dilin Türkiye’m
Ulubatlılarla bayrak dikildi
Dört kıtada tekbirlerin çekildi
Maraş’ına kahramanlık takıldı
Savaşta şehittir ölün Türkiye’m
Yolun açık olsun yılmadan yürü
Bin cana bedeldir bir Türk neferi
Çiğnetme atanın yattığı yeri
Daima ileri yolun Türkiye’m
Her dereden akan soğuk suyunla
Oğuzlardan gelen yüce soyunla
İlin ile ilçen ile köyünle
Küfül küfül eser yelin Türkiye’m
Nice şehitlerin kanı var sende
Mustafa Kemalin ünü var sende
Yüce İslamiyet dini var sende
Budur tutunacak dalın Türkiye’m
Âşık İdris hain koymam yurduma
Ortak etmem yâd yabanı derdime
Değişmem dünyayı tek bir Ferdine
Düşmanlar bükemez belin Türkiye’m