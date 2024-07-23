“ Sabaha kadar anlatsak, anlaşılmayacak meseleler vardır ya ” Bir şairin dizeleri yeter anlatmaya yada bir türkücünün sözleri. Bazen bir kitabın tesadüfen çevrilen sayfalarında anlaşılır o mesele. İşte bu deriz ve okuduğumuz tek cümleyle kitabı alırız ya, kafamızı kurcalayan neyse orada anlatılır, orada anlaşılır aslında.

Türküler de anlatmak, anlaşılmak için değil midir? Saatlerce konuşursun olmaz da şu türküyü sen de bir dinle dersin. Türküyü yüksek sesle dinleyince içindekiler de en yüksek yerden bağırır sanki. Konuşulamayanlar konuşulur. Söylenemeyenler söylenir. Bir türküyle, bir şiirle, bir kitapla... Meselesi olan şair eline kalemi almaz mı zaten, içinde derdi biriken türkülere dökmez mi sözünü. Bu böyledir. Böyle anlatır böyle anlaşırız. Dilimizde birikip söz olur kelimeler, oradan gönlümüze geçer. İçimize işler. Anlatabilmek mesele. İyi haftalar diliyorum.