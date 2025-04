Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk’ ün çocuklara armağanı. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların hak ettiği bir bayram. Çocukları sevindiremeyecek bir şey yok. Onlara armağan edilmiş bir bayram mesela. İçten verilmiş küçük bir hediye, bol kahkahalı akşamlar, atlamalı zıplamalı danslar, oyunlar... Onların dünyası bu kadar işte. Böyle içten ve gerçek.

Bir çocuğu gerçekten güldürmek istiyorsan o çocuk katıla katıla gülüyor. Mutlu etmek istiyorsan minicik bir defter ya da yapıştırma bile yetiyor. Çünkü çocuğun içinde sevgi var. İçinde sevgi olan çocuğu her şey mutlu ediyor. Bir parça sevgiye dahi muhtaç bırakılan çocuksa dünyalar onda kalsa mutlu olamıyor. Çünkü içinde onu saracak bir sevgi yok.

Çocukları sevgimize, ilgimize, bir parça gülüşümüze muhtaç etmeyelim. Onların besini gibi bu saydıklarım. Onları yeterince besleyelim ki ileride dallarından sarkacak çiçekler de mutlu açsın. Sırf dışarıdan gelecek güneşle değil kendi içlerindeki güneşle de açmayı, yeşermeyi öğrensinler. Ancak o zaman rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşecek ülkemiz. Çocukları iyi beslenmiş bir ülkenin çiçekleri dayanıklı ve güçlü olacak.

Onlara her yıl kutlanan bir bayram verelim, hediyeler verelim, tatillere götürelim, istediklerini alalım. Çocukların asıl istediği şey bunlar değil. Onlar bizden alamadıkları sevginin hırçınlığıyla diğer her şeye saldırır gibi davranıyorlar. Çocukları böyle davranmaya biz zorluyoruz. Onların dünyası çok sade, kendine has, özgün. Her biri bambaşka bir tiyatro oyunu gibi. Düşünsenize her evde her akşam başka bir oyun, üstelik farklı oyuncular oynuyor. Ve bu oyuncuların istediği tek bir şey var, gerçek bir sevgi. O zaman bayramları bayram gibi olacak.

Yarın çocuklarımıza bayramlarıyla birlikte sevgilerini de verelim. Sevmeyi, sevilmeyi, mutlu bir çocuk olmayı anne babalarından öğrensinler. Bu duyguyu ilk defa evlerinde tatsınlar. Çocukların sevinçlerini ve gülüşlerini büyütelim yarın. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir gün. Bırakalım elimizden alsınlar dünyayı, ölümsüz ağaçlar diksinler. Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.