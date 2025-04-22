Bin sene yaşarlar ulu çınarlar
Goncalar on günde solar da gider
Deryada birleşir çaylar pınarlar
Toplanır gölüne dolarda gider
Bir dost yıktı gönül kaynaklarımı
Siyaha çevirdi tüm aklarımı
Gözlerimin yaşı yanaklarımı
Her gün damla damla sularda gider
Daha sel gelmeden coşup çağlarsan
Bir sevdiğin kula her gün ağlarsan
Vefasız leylaya gönül bağlarsan
Mecnun edip çöle salar da gider
Mutluluk görmedim işte ahvalim
Gizlim yok cümleye malumdur halim
Aylar vefasızdır seneler zalim
Saçlarımı tek tek yolarda gider
Bir kere sınadım zalim feleği
Olmadı gönlümün bir tek dileği
Azrail denilen ölüm meleği
Bir gün kapımızı çalarda gider
Merakla gün saat sayarlar her gün
Ölüm haberimi duyarlar bir gün
Musalla taşına koyarlar bir gün
Sevenler namazım kılar da gider
Aşık İdris durup eylesen nazar
İlahi emiri kim gelir bozar
En son durağımdır karanlık mezar
Gözüme topraklar dolarda gider