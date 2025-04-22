Bin sene yaşarlar ulu çınarlar

Goncalar on günde solar da gider

Deryada birleşir çaylar pınarlar

Toplanır gölüne dolarda gider

Bir dost yıktı gönül kaynaklarımı

Siyaha çevirdi tüm aklarımı

Gözlerimin yaşı yanaklarımı

Her gün damla damla sularda gider

Daha sel gelmeden coşup çağlarsan

Bir sevdiğin kula her gün ağlarsan

Vefasız leylaya gönül bağlarsan

Mecnun edip çöle salar da gider

Mutluluk görmedim işte ahvalim

Gizlim yok cümleye malumdur halim

Aylar vefasızdır seneler zalim

Saçlarımı tek tek yolarda gider

Bir kere sınadım zalim feleği

Olmadı gönlümün bir tek dileği

Azrail denilen ölüm meleği

Bir gün kapımızı çalarda gider

Merakla gün saat sayarlar her gün

Ölüm haberimi duyarlar bir gün

Musalla taşına koyarlar bir gün

Sevenler namazım kılar da gider

Aşık İdris durup eylesen nazar

İlahi emiri kim gelir bozar

En son durağımdır karanlık mezar

Gözüme topraklar dolarda gider