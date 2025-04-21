İlk okul üçüncü sınıfa giden öğrencinin bayan öğretmenine olan sevgisini… anlatan kısa bir kesit.

Buyurun birlikte destur diyerek takip edelim.

Köylerine yeni gelen öğretmenler ,evlerine yerleştirildi. İlk okul üçüncü sınıfa giden Salih.

Ahmet Öğretmenine yaptığı… gibi, bayan öğretmenlerinin de çöplerini döküyor, sularını pınardan taşıyarak öğretmenlerinin ihtiyaçlarına canı gönülden koşuyordu.

Öğretmenleri de Salih’i ayrı bir sevgi gösteriyorlardı. Ayla Öğretmen, Salih ile ayrıca ve özel ilgileniyor;

- Salih okumalı... diyordu.

Yağan kar taneleri Karga Köyü’nde manzaralar oluşturarak doğayı beyaza boyuyordu.

Salih’in annesi fırında çörek yaptı ve ayrı, ayrı paket ederek;

-Oğlum, bu paketlerin birini bayan öğretmenlerine götür, diğerini de Ahmet Öğretmenine ver, dedi.

Salih sıcak, sıcak hazırlanan o çörekleri alarak, önce bayan öğretmenlerine uğradı.

-Bunu annem gönderdi, selamı da var, dedi .

Oradan ayrılırken Ayla Öğretmen;

- Salih... dedi.

Salih, öğretmenine doğru yaklaştı.

-Efendim öğretmenim...

Öğretmeni, Salihin yanaklarından öperek;

- Çörekler için çok teşekkür ederim, dedi.

Salih, tek eliyle öpülen yanağını tuttu ve diğer eliyle de Ahmet Öğretmeninin çöreğini tutarak, Ahmet Öğretmenin evine doğru koşarak yol aldı.

İçinde kıpırtılar oldu, kulağında kuş sesleri cıvıltılarıyla öğretmenin evinin kapısını tıklattı.

Öğretmeni kapıyı açtı ve Salih’i karşısında görünce;

- Hoş geldin Salih, kaynanan seni seviyormuş. Ben de kahvaltı yapıyordum, gel içeri, dedi.

Salihi içeri aldı.

-Sofraya buyur, bana arkadaşlık et, dedi.O elindeki nedir? diye sordu.

Salih, unutkan ve dalgın bir hareketle;

-Şey... annem çörek gönderdi, dedi ve yutkundu durdu.

Öğretmeni, çay doldurdu ve sıcak çörekle aç karınlarını doyurdular.

Öğretmen:

- Çörekler çok güzel olmuş, annenin ellerine sağlık, dedi ve ekledi:

-Salih, içtiğin çay ve yediğin çörek nerene gitti? Sen bunu zannederim anlayamadın çünkü sende bir hal var, bana anlatmak ister misin? dedi.

Salih gerçekten bir şey anlayamadığı o çaydan bir yudum daha içti.

-Öğretmenim... dedi.

Yutkundu ve bir an orayı terk edip gitmeyi düşündü. Kesik nefesler aldı yine.

-Öğretmenim... dedi.

Ahmet Öğretmen lafa girerek;

-Aferin Salih, çok iyi

“öğretmenim” diyorsun, diyerek Salihin konuşması için ona yol gösteriyordu. Salih öğretmeninden cesaretin alarak;

-Şey!.. ımm. Annemi ve öğretmenimi çok seviyorum bu yüzden ben Ayla Öğretmenimle yani ,

Onunla evleneceğim!… dedi.

Ve Ahmet Öğretmeni şaşkınlık içinde bırakarak yeni ateşlenmiş bir füze… gibi yırtık lastik ayakkabısını giyerek oradan uzaklaşıp gitti.

Yıllardır özlemini çekerim.

Dağlar güzeldi benim köyümde.

Geçmiş yıllara döner bakarım.

Bağlar güzeldi benim köyümde.

Selam ve dua’larımla.