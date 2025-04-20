Kaderim gülmedi bir gün yüzüme
Türlü cefa çektim zaman içinde
Âşık İdris dünya zindan gözüme
Kaldım bir köşede duman içinde
Elde neşe bende tükenmeyen dert
Feleğin sillesi taştan daha sert
Şu yalan dünyada bulamadım mert
İnsanlar hep dalga dümen içinde
Kuru ekmek bir tas suyu aş ettim
Kolombiyalı 4 zalimi eş ettim
Çile ile baharımı kış ettim
Kar yağar başıma çimen içinde
Sardı dört yanımı kaderin ağı
Eyvah ile geçti ömrümün çağı
Eşim olmadı ki derdim ortağı
Çaresiz dertlerim aman içinde
Beş kızım bir oğlan ümittir adı
Torun emre bozdu ağzımda tadı
Güldürdüler bana yabanı yadı
Gemim kalmadı ki liman içinde
Çalıştım didindim bir düzen kurdum
Esti deli poyraz dağıldı yurdum
Günlerce harmanı savurup durdum
Bir avuç buğdayım saman içinde
Elimde var iken baş tacıydım ben
Ne işe yararsın şimdi söyle sen
Ağardı saçlarım çürüdü beden
Eriyip giderim güman içinde
Âşık İdris gider yaban iline
Acılar sürdüler tatlı diline
Ne yazık kapıldım hayat seline
Yine de yaşarım iman içinde