Kaderim gülmedi bir gün yüzüme

Türlü cefa çektim zaman içinde

Âşık İdris dünya zindan gözüme

Kaldım bir köşede duman içinde

Elde neşe bende tükenmeyen dert

Feleğin sillesi taştan daha sert

Şu yalan dünyada bulamadım mert

İnsanlar hep dalga dümen içinde

Kuru ekmek bir tas suyu aş ettim

Kolombiyalı 4 zalimi eş ettim

Çile ile baharımı kış ettim

Kar yağar başıma çimen içinde

Sardı dört yanımı kaderin ağı

Eyvah ile geçti ömrümün çağı

Eşim olmadı ki derdim ortağı

Çaresiz dertlerim aman içinde

Beş kızım bir oğlan ümittir adı

Torun emre bozdu ağzımda tadı

Güldürdüler bana yabanı yadı

Gemim kalmadı ki liman içinde

Çalıştım didindim bir düzen kurdum

Esti deli poyraz dağıldı yurdum

Günlerce harmanı savurup durdum

Bir avuç buğdayım saman içinde

Elimde var iken baş tacıydım ben

Ne işe yararsın şimdi söyle sen

Ağardı saçlarım çürüdü beden

Eriyip giderim güman içinde

Âşık İdris gider yaban iline

Acılar sürdüler tatlı diline

Ne yazık kapıldım hayat seline

Yine de yaşarım iman içinde