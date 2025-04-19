Haydi gitsen taşlığa yolların açık osun
Desene sen beni ara ki nasıl bulursun
Söylesene güzelim hiç mi için yanmıyor
Unuttun mu adımı dilin neden anmıyor
Eğer sevmek suç ise cezamı çekiyorum
Kurumuş gözlerime yaşları ekiyorum
Arayıp konuşalım sensiz olmak zormuş
İçten sevmenin adı ateşlerde korumuş
Kırıldın mı güzelim gözlerin uzak bana
Konuş ki çaresiz nefesim tuzak bana bana
Geliyorum de gayri kalbimi yakıyorsun
Telefonu açmayıp yüzüne bakıyorsun
Sakın gitme ne olur otur yanı başıma
Kimler ne anlatacak baksan gözüm yaşına