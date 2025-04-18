Seni yaşatmayı kim istemez ki

Kötü talihini gör küçük narin

Sabi sübyan diye yazık demez ki

Hakkını ahrette sor küçük narin

Nice yavruları verdik toprağa

Vicdanları ölmüş bedeni sağa

Lanet olsun böyle töreye çağa

Sahibim yaratan der küçük narin

Anaya kardeşe güven kalmamış

Sekiz yaşta narin mutlu olmamış

Kendi akrabası elden bulmamış

Sıratın başında dur küçük narin

Kullara gizlidir yaratan görür

Mevla’m zalimlerin cezasın verir

Sanmasınlar devran bu şekil yürür

İmansızda olmaz ar küçük narin

Annenle amcanın narına yandın

Birlikte görünce şaşkına döndün

Kimseye demeden mum gibi söndün

Yakışmaz olaylar var küçük narin

Ne yaptığın bilmez gözleri dönmüş

Pis nefis uğruna ocaklar sönmüş

Anne amca hain katildir denmiş

Sen cennete yürü gir küçük narin

Herkes biliyor da bilmezden gelir

Söyleyin bu dünya kimlere kalır

Katillerin yeri cehennem olur

Yaratan görüyor sır küçük narin

Suçlu yüksel anne neden ağlamaz

Gözü kan bürümüş fayda sağlamaz

Zevkler tatlı ölüm onu bağlamaz

Onlara ahrette dar küçük narin

Aşık İdris o an çözdü davayı

Yalancılar kurtarmaktı yuvayı

Mahşerde çözülsün narin olayı

Cennette sefayı sür küçük narin