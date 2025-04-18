Seni yaşatmayı kim istemez ki
Kötü talihini gör küçük narin
Sabi sübyan diye yazık demez ki
Hakkını ahrette sor küçük narin
Nice yavruları verdik toprağa
Vicdanları ölmüş bedeni sağa
Lanet olsun böyle töreye çağa
Sahibim yaratan der küçük narin
Anaya kardeşe güven kalmamış
Sekiz yaşta narin mutlu olmamış
Kendi akrabası elden bulmamış
Sıratın başında dur küçük narin
Kullara gizlidir yaratan görür
Mevla’m zalimlerin cezasın verir
Sanmasınlar devran bu şekil yürür
İmansızda olmaz ar küçük narin
Annenle amcanın narına yandın
Birlikte görünce şaşkına döndün
Kimseye demeden mum gibi söndün
Yakışmaz olaylar var küçük narin
Ne yaptığın bilmez gözleri dönmüş
Pis nefis uğruna ocaklar sönmüş
Anne amca hain katildir denmiş
Sen cennete yürü gir küçük narin
Herkes biliyor da bilmezden gelir
Söyleyin bu dünya kimlere kalır
Katillerin yeri cehennem olur
Yaratan görüyor sır küçük narin
Suçlu yüksel anne neden ağlamaz
Gözü kan bürümüş fayda sağlamaz
Zevkler tatlı ölüm onu bağlamaz
Onlara ahrette dar küçük narin
Aşık İdris o an çözdü davayı
Yalancılar kurtarmaktı yuvayı
Mahşerde çözülsün narin olayı
Cennette sefayı sür küçük narin