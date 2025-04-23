Bütün dünya âlemine

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Düşmen hasret elemine

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Tüm çocuklar mutlu olsun

Hep kutlansın Türkiye’de

Küçük büyük yaşlı dede

Bütün yurtta her beldede

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Öğretmenler mutlu olsun

Yayınlansın tek dosyada

Orta Asya Kafkasya’da

Dostlukları Avrasya’da

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Türkiye’mde mutlu olsun

Vatanım güzel cennetim

Yabancıya yok minnetim

Seksen beştir vilayetim

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Vilayetler mutlu olsun

Var olsun milletim ordum

Birlik beraberlik derdim

Bölünmesin asla yurdum

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Vatanım hep mutlu olsun

Esirgemem yurda canı

Akıtırım gerek kanı

Atamızın armağanı

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Öğrenciler mutlu olsun

Üzgün gönüller avunsun

Ağlayan çocuk avunsun

Ecdat onlarla övünsün

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Türkiye’de mutlu olsun

Bize ata emaneti

Coşku sarsın bu milleti

Sokmayız kini nefreti

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Gönüllere neşe dolsun

Elden ele gezsin destan

Türk dünyası Türkmenistan

Zarar gelir mi ki dosttan

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Türkü seven mutlu olsun

Barış olsun hep çağrımız

Sevgi doludur bağımız

Dalgalan al bayrağımız

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Al bayrağım mutlu olsun

Sevinsin Türk men elleri

Şiir okur hoş dilleri

Aşık İdris’in gülleri

Yirmi üç nisan kutlu olsun

Dünya barış ile dolsun