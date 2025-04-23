Bütün dünya âlemine
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Düşmen hasret elemine
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Tüm çocuklar mutlu olsun
Hep kutlansın Türkiye’de
Küçük büyük yaşlı dede
Bütün yurtta her beldede
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Öğretmenler mutlu olsun
Yayınlansın tek dosyada
Orta Asya Kafkasya’da
Dostlukları Avrasya’da
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Türkiye’mde mutlu olsun
Vatanım güzel cennetim
Yabancıya yok minnetim
Seksen beştir vilayetim
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Vilayetler mutlu olsun
Var olsun milletim ordum
Birlik beraberlik derdim
Bölünmesin asla yurdum
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Vatanım hep mutlu olsun
Esirgemem yurda canı
Akıtırım gerek kanı
Atamızın armağanı
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Öğrenciler mutlu olsun
Üzgün gönüller avunsun
Ağlayan çocuk avunsun
Ecdat onlarla övünsün
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Türkiye’de mutlu olsun
Bize ata emaneti
Coşku sarsın bu milleti
Sokmayız kini nefreti
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Gönüllere neşe dolsun
Elden ele gezsin destan
Türk dünyası Türkmenistan
Zarar gelir mi ki dosttan
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Türkü seven mutlu olsun
Barış olsun hep çağrımız
Sevgi doludur bağımız
Dalgalan al bayrağımız
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Al bayrağım mutlu olsun
Sevinsin Türk men elleri
Şiir okur hoş dilleri
Aşık İdris’in gülleri
Yirmi üç nisan kutlu olsun
Dünya barış ile dolsun