Oğul gelecekten ümitsiz olma
Var olan her şeyin sahibi ALLAH
Vazifeni yap ta müşküle dalma
Yıldızın ve ayın sahibi ALLAH
Onda kuvvet gizli çarklar döndürür
Yerden göğe alır gökten indirir
Afet olur çok ocaklar söndürür
Deryadaki suyun sahibi ALLAH
İnsanda cüzi bir irade vardır
Hayra yönelmesi doğuştan kardır
Yolundan dışarı çıkması zordur
Bayan ile bayın sahibi ALLAH
O emretse toprak erir taş olur
Kim neye layıksa ettiğin bulur
Bir anda servetin elinden alır
Dağ başında köyün sahibi ALLAH
Aşık İdris fikir ettim derinden
Yay gerilir oku fırlar yerinden
Gaflete düşüp te geçme birinden
Okumuzla yayın sahibi ALLAH