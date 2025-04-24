Oğul gelecekten ümitsiz olma

Var olan her şeyin sahibi ALLAH

Vazifeni yap ta müşküle dalma

Yıldızın ve ayın sahibi ALLAH

Onda kuvvet gizli çarklar döndürür

Yerden göğe alır gökten indirir

Afet olur çok ocaklar söndürür

Deryadaki suyun sahibi ALLAH

İnsanda cüzi bir irade vardır

Hayra yönelmesi doğuştan kardır

Yolundan dışarı çıkması zordur

Bayan ile bayın sahibi ALLAH

O emretse toprak erir taş olur

Kim neye layıksa ettiğin bulur

Bir anda servetin elinden alır

Dağ başında köyün sahibi ALLAH

Aşık İdris fikir ettim derinden

Yay gerilir oku fırlar yerinden

Gaflete düşüp te geçme birinden

Okumuzla yayın sahibi ALLAH