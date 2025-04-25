Ben Anadolu’yum güller içinde
Edirne’den Ardahan’a söz benim
Giyinmiş kuşanmış eller içinde
Ana benim gelin benim kız benim
Kara kaşlı kara gözlü yar bende
Halay bende horon bende bar bende
Nice adsız kahramanlar var bende
Altaylardan Viyana’ya iz benim
Türkülerim acıları bal eyler
Yanık sesler bozlak beni del eyler
Sevdalılar sevdiğine el eyler
Yanar durur içerimde köz benim
Mecnun oldum leyla için çöllerde
Köroğlu’ydum kaldım çamlı bellerde
Aslı için gezdim gurbet ellerde
Keremin elinde kırık saz benim
Çalınsın davullar çalınsın sazlar
Toy düğün kurulsun oynasın kızlar
Çoban kaval çalsın yayılsın yozlar
Dağlar benim ova benim düz benim
Yozgat’ım Sivas’ım bursam Maraş’ım
Anam babam atam gavil gardaşım
Aşık İdris ozanlardır sırdaşım
Canımdan bir parçasınız siz benim