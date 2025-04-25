Ben Anadolu’yum güller içinde

Edirne’den Ardahan’a söz benim

Giyinmiş kuşanmış eller içinde

Ana benim gelin benim kız benim

Kara kaşlı kara gözlü yar bende

Halay bende horon bende bar bende

Nice adsız kahramanlar var bende

Altaylardan Viyana’ya iz benim

Türkülerim acıları bal eyler

Yanık sesler bozlak beni del eyler

Sevdalılar sevdiğine el eyler

Yanar durur içerimde köz benim

Mecnun oldum leyla için çöllerde

Köroğlu’ydum kaldım çamlı bellerde

Aslı için gezdim gurbet ellerde

Keremin elinde kırık saz benim

Çalınsın davullar çalınsın sazlar

Toy düğün kurulsun oynasın kızlar

Çoban kaval çalsın yayılsın yozlar

Dağlar benim ova benim düz benim

Yozgat’ım Sivas’ım bursam Maraş’ım

Anam babam atam gavil gardaşım

Aşık İdris ozanlardır sırdaşım

Canımdan bir parçasınız siz benim