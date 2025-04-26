Seni içten vuran ajan düşmanı

Bilmek istiyorsan yak bir sigara

Bir zevk için vereceksen o canı

Ölmek istiyorsan yak bir sigara

Geceleri hiç durmadan öksürmek

İsi kurumunu ciğere sürmek

Mutluluğu eziyete çevirmek

Solmak istiyorsan yak bir sigara

Nikotin zıkkımı hoş gelir başta

Her insan mahkumu olmuş genç yaşta

Adım başı soluk alıp yokuşta

Kalmak istiyorsan yak bir sigara

Çok içersen göremezsin yarını

Para verir düşünmezsin karını

Her akşam acilin kapılarını

Çalmak istiyorsan yak bir sigara

Gençlikte keyfi yaparsın ama

Zehri büsbütün kaparsın ama

Bırakmaz peşinden koparsın ama

Yelmek istiyorsan yak bir sigara

Aşık İdris zehir katar kanına

Gün be kasteder tatlı canına

Mezarlıkta içenlerin yanına

Gelmek istiyorsan yak bir sigara