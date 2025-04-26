Seni içten vuran ajan düşmanı
Bilmek istiyorsan yak bir sigara
Bir zevk için vereceksen o canı
Ölmek istiyorsan yak bir sigara
Geceleri hiç durmadan öksürmek
İsi kurumunu ciğere sürmek
Mutluluğu eziyete çevirmek
Solmak istiyorsan yak bir sigara
Nikotin zıkkımı hoş gelir başta
Her insan mahkumu olmuş genç yaşta
Adım başı soluk alıp yokuşta
Kalmak istiyorsan yak bir sigara
Çok içersen göremezsin yarını
Para verir düşünmezsin karını
Her akşam acilin kapılarını
Çalmak istiyorsan yak bir sigara
Gençlikte keyfi yaparsın ama
Zehri büsbütün kaparsın ama
Bırakmaz peşinden koparsın ama
Yelmek istiyorsan yak bir sigara
Aşık İdris zehir katar kanına
Gün be kasteder tatlı canına
Mezarlıkta içenlerin yanına
Gelmek istiyorsan yak bir sigara