Şu yalan dünyaya benim diyenler
Gün gelip de bir gün ölmeyecek mi?
Helal haram demez alıp yiyenler
Bunun hesabını bilmeyecek mi?
Hayır, için bir hasenat vermeyen
Parasının mürüvvetini görmeyen
Bir hastanın yarasını sarmayan
Akan gözyaşını silmeyecek mi?
Garibanı dışlayıp ta ezenler
Giyinip kuşanıp perçem düzenler
Yetimin hakkını yiyip gezenler
O mahşer yerine gelmeyecek mi?
Bir gün üzerine toprak ekilir
Sual meleği gelir dikilir
Ruhun bedeninden çıkar çekilir
Bedenin toprağın olmayacak mı?
Âşık İdris kötü zamana kaldım
El âlem içinde anlamaz oldum
Gün batıyor gayri çok erken soldum
Mezar taşta ismim kalmayacak mı?