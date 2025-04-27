Şu yalan dünyaya benim diyenler

Gün gelip de bir gün ölmeyecek mi?

Helal haram demez alıp yiyenler

Bunun hesabını bilmeyecek mi?

Hayır, için bir hasenat vermeyen

Parasının mürüvvetini görmeyen

Bir hastanın yarasını sarmayan

Akan gözyaşını silmeyecek mi?

Garibanı dışlayıp ta ezenler

Giyinip kuşanıp perçem düzenler

Yetimin hakkını yiyip gezenler

O mahşer yerine gelmeyecek mi?

Bir gün üzerine toprak ekilir

Sual meleği gelir dikilir

Ruhun bedeninden çıkar çekilir

Bedenin toprağın olmayacak mı?

Âşık İdris kötü zamana kaldım

El âlem içinde anlamaz oldum

Gün batıyor gayri çok erken soldum

Mezar taşta ismim kalmayacak mı?