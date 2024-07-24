Üç beş kişi paylaştılar derneği
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım
Girdin ya sürüye dağıt örneği
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Zenci değilim ki Kenyalı olayım
Arap değilim ki Mekke’de kalayım
Alman değilim ki Berlin’i bulayım
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Çine gitsem dillerini bilemem
Geri dönüp Hindistan’a gelemem
İran’ın şahı var orda kalamam
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bilgin değilim ki bir kanat takam 
Kozmonot olup da uzaya çıkayım
Oradan bunların haline bakam 
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bizim başkan kaç senenin galibi
Sözünden çıkmazlar onun talibi 
Sorgunlular öz vatanın sahibi
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Aşık İdris hırka giydim arkama
Her gün sürüklendim kedere gama
Taşlıkta doğmuşum ozanım ama 
Ben hangi ülkenin vatandaşıyım