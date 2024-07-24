Üç beş kişi paylaştılar derneği

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Girdin ya sürüye dağıt örneği

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Zenci değilim ki Kenyalı olayım

Arap değilim ki Mekke’de kalayım

Alman değilim ki Berlin’i bulayım

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Çine gitsem dillerini bilemem

Geri dönüp Hindistan’a gelemem

İran’ın şahı var orda kalamam

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bilgin değilim ki bir kanat takam

Kozmonot olup da uzaya çıkayım

Oradan bunların haline bakam

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bizim başkan kaç senenin galibi

Sözünden çıkmazlar onun talibi

Sorgunlular öz vatanın sahibi

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Aşık İdris hırka giydim arkama

Her gün sürüklendim kedere gama

Taşlıkta doğmuşum ozanım ama

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım