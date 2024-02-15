Yurdumu yuvamı talan eyledin
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Kendi sülalemi yalan eyledin
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Nice sultanları tahttan indirdin
İndirdin de tahta ata bindirdin
Söyle kimin gözyaşını dindirdin
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Oğlumu kızımı düşman eyledin
Genç yaşta avuttun yalan söyledin
Harcadın gençliğim nettin neyledin
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Senin işin gücün kuyu kazmak mı?
Ocaklar söndürüp yuva bozmak mı?
Alnımıza kara yazı yazmak mı?
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Bir su gibi aktı gitti seneler
Dil dönmezse kitleniyor çeneler
Azrail de etrafımda döneler
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Derim dostlar kulak verin bu sese
Selam olsun eşe dosta herkese
Bugün can bedende nefes nefese
Yalan dünya sana güvenmiyorum
Âşık İdris derki baştan ibaret
Yetmişe yaklaştık yaştan ibaret
Sonumuz toprakta taştan ibaret
Yalan dünya sana güvenmiyorum