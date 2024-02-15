Yurdumu yuvamı talan eyledin

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Kendi sülalemi yalan eyledin

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Nice sultanları tahttan indirdin

İndirdin de tahta ata bindirdin

Söyle kimin gözyaşını dindirdin

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Oğlumu kızımı düşman eyledin

Genç yaşta avuttun yalan söyledin

Harcadın gençliğim nettin neyledin

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Senin işin gücün kuyu kazmak mı?

Ocaklar söndürüp yuva bozmak mı?

Alnımıza kara yazı yazmak mı?

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Bir su gibi aktı gitti seneler

Dil dönmezse kitleniyor çeneler

Azrail de etrafımda döneler

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Derim dostlar kulak verin bu sese

Selam olsun eşe dosta herkese

Bugün can bedende nefes nefese

Yalan dünya sana güvenmiyorum

Âşık İdris derki baştan ibaret

Yetmişe yaklaştık yaştan ibaret

Sonumuz toprakta taştan ibaret

Yalan dünya sana güvenmiyorum