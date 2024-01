Merhaba, son yıllarda gündemde olan ve sosyal medyada da sık sık karşılaştığımız bir durumu tartışalım istiyorum.

1 Yaş kutlamaları…

Hayatımızın önemli bir iletişim aracı haine gelen sosyal medyada 1 yaşındaki bebeklerin doğum günü kutlama görselleriyle ekranım dolup taşıyor. Konuya hız kesmeden devam edeceğim fakat belirtmek istediğim bir şey daha var ki ben de bir anneyim.

Bu görsellere maruz kaldığım ilk dönemlerde kendime şunu sordum: "Acaba çocuğum sonrasında kendini eksik hisseder mi?" Kesinlikle çoğumuz aynı şeyleri sosyal medya sarmalı yüzünden en az bir kere düşünüp hissetmişizdir. Bana kalacak olursa bu tarz olayların sonunda hiçbir eksiklik yok ve olmamalı da.

Her şeyi toplum olarak fazla mı abartıyoruz?

Düşünsenize bebeğiniz belki daha yürümeyi bile bilmiyorken siz önüne büyük süslü bir pasta koyuyorsunuz ve hadi yavrum üfle! Evet kaliteli, hoş ve güzel fotoğraflar edinseniz dahi bu kutlamalar neden yapılıyor diye hep merak etmekteyim. İnsanlar bolca eğleniyor, çocuğunuzun yaşıtı olmayan arkadaşlarının yüzlerine palyaçolar resim çiziyor. Fakat gerçekçi olalım. Sizin çocuğunuz pastanın ne olduğunu geçtim o yüksek sesli doğum günü şarkılarını bile anlamakta güçlük çektiği bir dönemde şu an. Söylemek istediğim tam olarak şu: Elbette çocuklarımızın özel günleri kutlanmalı ancak abartılmamalı…

Bir de zamanın modasına uymak var ki en fenası!

Bu başlığa biraz kızıyor olabilirsiniz. Ancak sizce de doğru değil mi? Yeni bir şey gördüğünüzde benim çocuğum neden kullanmasın? Benim çocuğum niye yapmasın? Demiyor musunuz? Hadi ama biraz gerçekçi olalım! Evet her çocuk çok özeldir. Yaşadığı yeri anne baba güzelleştirir hem fikiriz. Fakat sürekli fazlasını sağlamaya çalışmak bir süre sonra sizi yormaya başlarken ayak uyduramadığınız durumlar başınıza geldiğinde ya beklentiyi arşa çıkaran bir çocuk yetiştirmiş olursanız? Bunu biraz düşünelim.

Son olarak eklemek istediğim kendine has çok güzel bir cümle var. O da eğitim kursumdan Turgut hocamın "Çocuk yetiştirmek sanatsa biz bu sanatın neresindeyiz?" ifadesidir. Bence bu hayatta duyduğumuz bazı sözleri kulak ardı etmemeliyiz.

Evet şu an içinde bulunduğumuz ve her şeye her saniye tek tıkla erişebildiğimiz bir dünyada çocuk büyütmek yeterince zorken bu işi daha da zorlaştırmamaya özen gösterebiliriz.

Unutmayın: Çocuklara bırakacağınız dünyayı sizler kendi ellerinizle yaratıyor ve yaşatıyorsunuz.

Sizleri seviyorum, sağlıcakla kalın.