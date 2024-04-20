Bütün dünya koşar senin peşinde

Mekan belli değil uçarsın para

Zemheride erciyesin başında

Yolunu bulupta geçersin para

Yükseklerde senin mekanın yerin

Fakire gelince kesilir ferin

Sihirbazdan fazla senin hünerin

Her kapıya uyar açarsın para

Sen isim koyarsın gaddar ağaya

Bu milleti yöneldirsin modaya

Garibanı doldur bir göz odaya

Kapıyı kitleyip kaçarsın para

Sarı saman paslı demir hamurun

İnsanların hayatını sömürün

Padişahlar şah sultanlar devirin

Zengini fakiri seçersin para

Darda kalanlara kapalı kapın

Garip öldürmeye hazırdır hapın

Dünya kurulalı değişmez yapın

Oda batar sende göçersin para

Karada havada suda gidersin

Sana itibar çok buna ne dersin

Babayı oğula düşman edersin

İşi düşenlere naçarsın para

Aşık İdris toprağından taşından

Bunca yıldır hep koşturdun peşinden

Zarar etti her tuttuğu işinden

Bir tırpan misali biçersin para