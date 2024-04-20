Bütün dünya koşar senin peşinde
Mekan belli değil uçarsın para
Zemheride erciyesin başında
Yolunu bulupta geçersin para
Yükseklerde senin mekanın yerin
Fakire gelince kesilir ferin
Sihirbazdan fazla senin hünerin
Her kapıya uyar açarsın para
Sen isim koyarsın gaddar ağaya
Bu milleti yöneldirsin modaya
Garibanı doldur bir göz odaya
Kapıyı kitleyip kaçarsın para
Sarı saman paslı demir hamurun
İnsanların hayatını sömürün
Padişahlar şah sultanlar devirin
Zengini fakiri seçersin para
Darda kalanlara kapalı kapın
Garip öldürmeye hazırdır hapın
Dünya kurulalı değişmez yapın
Oda batar sende göçersin para
Karada havada suda gidersin
Sana itibar çok buna ne dersin
Babayı oğula düşman edersin
İşi düşenlere naçarsın para
Aşık İdris toprağından taşından
Bunca yıldır hep koşturdun peşinden
Zarar etti her tuttuğu işinden
Bir tırpan misali biçersin para