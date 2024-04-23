Yozgat Valiliği, 4 Hekimli ASM Hizmet Binası yapılacağını duyurdu.

4 Hekimli ASM Hizmet Binası, merkez Yukarınohutlu 2'nci Mıntıka Mahallesine yapılacak.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Yukarınohutlu 2'nci Mıntıka Mahallesine yapılacak olan 4 Hekimli ASM Hizmet Binası yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.