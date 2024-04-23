Brawl Stars, dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesi tarafından sevilen popüler bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor. Oyun, belirli aralıklarla yapılan güncellemelerle hem hataları gideriyor hem de oyuna yeni özellikler ekliyor. Peki, Brawl Stars güncelleme takvimi nedir? Bugün (23 Nisan) Brawl Stars için bir güncelleme var mı? İşte detaylar...

Brawl Stars güncellemeleri, oyuncuların deneyimini olumlu yönde etkilemek için hataları düzeltmenin yanı sıra oyunun içeriğine yeni özellikler eklemeyi amaçlıyor. Bu nedenle, Brawl Stars güncelleme tarihleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Genellikle güncelleme işlemi, duyurulduğu gün içinde birkaç saat içinde tamamlanıyor. İşte detaylar...

BRAWL STARS GÜNCELLEME NE ZAMAN?

Brawl Stars güncelleme işlemi, 23 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. Kısa sürede tamamlanması beklenen güncelleme ile oyuna yeni özellikler eklenecek.

BRAWL STARS NEDİR?

Supercell'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Brawl Stars, o günden bu yana popülerliğini koruyan bir mobil oyun. İlk çıktığı yıl 50 milyondan fazla indirilme rakamına ulaşan oyun, hala dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri konumunda. Özellikle Amerika kıtasında büyük bir popülerliğe sahip olan oyun, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor ve bu ülkeyi, 7 milyondan fazla oyuncu ile Brezilya takip ediyor.