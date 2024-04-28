Lider Bozokspor ile Hacılar Erciyesspor arasında oynanan maçı Trabzon Bölgesi hakemi Emre Can Furuncu yönetti.

Ligde 61 puanla birinci sırada yer alan Bozokspor, rakibi Hacılar Erciyesspor'u 1-0 yenerek puanını 64’e yükseltip şampiyonluğu ve 3. lige yükselmeyi garantiledi.

Yozgat Bozok Stadı Dış Sahada oynanan müsabakaya hızlı başlayan Bozokspor, üst üste geliştirdiği ataklar ile Hacılar Erciyesspor kalesinde gol aradı.

İlk dakikalardan itibaren Hacılar Erciyesspor kalesine yüklenen kırmızı siyahlı ekip Koray, Reha Kurt ve Ekrem Sütçü ile girdiği sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarıda aradığı golü bulamayan Bozokspor soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Bozokspor aradığı golü 51’inci dakikada Ekrem Sütçü ile buldu. Bu dakikada gelişen Bozokspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ekrem Sütçü sert vuruşu filelerle buluştu: 1-0

Bu dakikadan sonra iki takımında gol arayışları sonuçsuz kalınca 90 dakika Bozokspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bozokspor aldığı 3 puan ile ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek adını TFF 3. Lige yazdırdı.

En yakın takipçisi 12 Bingölspor ile arasındaki puan farkını 8’e yükselten Bozokspor, şampiyonluk sevincini maç sonrasında taraftarı ile paylaştı. 90 dakika sonunda taraftarına koşan kırmızı siyahlı futbolcular, saha içerisinde şampiyonluk kutlaması yaptı.