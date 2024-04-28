Sokak hayvanları konusuna hassasiyetle yaklaşacağını ve bu konuya çok önem verdiğini aktaran Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyeye ait barınağı daha güzel bir hale getirmek için çalışmalar gerçekleştireceğini bildirdi.

Sokak hayvanları için “Evcil Köy” adında bir projesi olduğunu hatırlatan Başkan Arslan, evcil sokak hayvanları için doğal ortamda yaşama, hayatlarını devam ettirebilme imkânı sağlanacağını söyledi.

Sağlıksız barınaklar yerine daha doğal ve sağlıklı bir ortam hazırlanacağını ve bu ortamda yaşamaları için gayret edileceğini bildiren Arslan, proje dâhilinde veteriner kliniği kurulacağını, tıbbi ve acil müdahale imkânı oluşturulacağını söyledi.

Sokak hayvanları için geniş bir alanda her türlü barınma ve beslenme imkânları sağlanacağını dile getiren Arslan, sağlıklı mama üretimi yapılacağının da altını çizdi.

Arslan, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ve toplumsal duyarlılığın artırılacağını ifade etti.

“CENAB-I HAKKIN BİZLERE EMANETİ”

Sokak hayvanları hakkında Arslan, “Sokak hayvanları dediğimiz zaman kedi köpek akla geliyor. Onları ben Cenab-ı Hakkın bizim merhametimize emanet ettiği canlılar olarak görüyorum. Onlar kendilerini idame edebilir ama idame ettirememe ihtimali de çok. Onlar karnım aç diyemez, hastayım diyemez. Biz onların halinden anlamak zorundayız” diye konuştu.

“YAŞAMA HAKLARI VAR”

Açıklamasına devam eden Arslan, “150 bin tane insanın yaşadığı bir şehirde bin tane sokak hayvanın da yaşama hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlara bakmak, onların hayatını idame ettirmekle mecburiyetimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

“BARINAĞI DAHA İNSANİ HALE GETİRECEĞİZ”

Arslan, “İnşallah barınağımızı biraz daha insani hale getireceğiz, biraz daha vicdanlı hale getireceğiz ve bu hayvanların mutlaka bakımlarını, beslenmelerini bir şekilde sağlayacağız. Bu konudaki projemizin adı da evcil köy” ifadelerini kullandı.

“KENDİ MAMAMIZI ÜRETECEĞİZ”

Projesi kapsamında yapmayı planladıklarını anlatan Arslan, “O hayvanların kendi doğal ortamlarında hayatlarını devam ettirebilmeleri için her türlü tedbiri alacağız bunun içerisinde veteriner kliniği hizmeti, mama üretim hizmeti olacak mamayı da kendimiz üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRDE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAYACAKLAR”

Arslan açıklamasının sonunda şunları söyledi: “İnşallah insanlar ve hayvanlar şehirde huzur içerisinde yaşayacak. Hayvanların beslenmesini sağladığımız zaman etrafa zarar vermezler ama şöyle kesinlikle düşüncemiz yok itlaf gibi, bu hayvanları yok etmek gibi, zarar vermek, öldürmek gibi… Böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyiz ama onların bakımını, beslenmesini sağlayacağız. İnsanlara zarar vermeden şehirde yaşamaların mutlaka sağlayacağız.”