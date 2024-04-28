İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 19 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-28 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il ve ilçelerde çalışma yürüttü. Hırsızlık suçundan 15’er yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.O Yenifakılı ilçesinde, İ.K. ise Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 3 ay ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahsı daha yakaladı. Yakalanan 19 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.

13 günde yaşanan olaylar ise şu şekilde;

Hakkında “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “15 Yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.O. isimli şahıs Yenifakılı ilçesinde,

Hakkında “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “15 Yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde,

Hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak veya Kullanmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde,

Hakkında “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”,“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçların “7 Yıl 2 Ay 22 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıs Saraykent ilçesinde,

Hakkında “Bilişim Sistemi ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “4 Yıl 2 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.İ., isimli şahıs merkez ilçesinde;

Hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “3 Yıl 4 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C.G. isimli şahıs merkez ilçesinde,

Hakkında “Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak,-/-* Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek” suçundan “2 Yıl 6 Ay 10 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y. isimli şahıs merkez ilçesinde;

Hakkında “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “2 Yıl 4 Ay 3 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.C. isimli şahıs merkez ilçesinde,

Hakkında “İmar Kirliliğine Neden Olmak” suçundan “10 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.U. isimli şahıs merkez ilçesinde,

Hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan “4 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. isimli şahıs merkez ilçesinde,

Hakkında “Basit Yaralama” suçundan “3 Ay 11 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. isimli şahıs merkez ilçesinde,

Hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak veya Kullanmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.D. isimli şahıs, Sorgun ilçesinde;

Hakkında “Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla, İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak” suçundan “1 Yıl 1 Ay 10 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. isimli şahıs Sorgun ilçesinde,

Hakkında “Basit Yaralama” suçundan “9 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.P., isimli şahıs Sorgun ilçesinde;

Hakkında “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçundan “6 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A., isimli şahıs Sorgun ilçesinde;

Hakkında “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülük İhlali” suçundan “1 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D. isimli şahıs, Sorgun ilçesinde;

Hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak veya Kullanmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.N. isimli şahıs, Yerköy ilçesinde;

Hakkında “Basit Yaralama” suçundan “6 Ay 7 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G., isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde;

Hakkında “Alkol veya Uyuşturucu Madde Altında İken Araç Kullanma” suçundan “3 Ay 22 Gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, yakalanan 19 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konuldu.