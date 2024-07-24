Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye 34 kilometre mesafede bulunan Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı plakası alınamayan motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenler tarafından özel araç ile Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı. Kazada otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.