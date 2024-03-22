Gönlümün sultanı nazlı ceylanım
Yoksa aramıza girenler mi var
Telefon kapalı gözlerim yolda
Gayrı sana öğüt verenler mi var
Umudum güneşim bir tek sen idin
Verdiğin ikrarı gerimi yedin
Aramızda sırrı elemi dedin
Gizli sırrımıza erenler mi var
Çağırınca hemen koşar gelirdin
Sevdalı halimden anlar bilirdin
Dertlerimi bilir gönlüm alırdın
Senden başka bana yarenler mi var
Ekmeğim yiyenler düşman olurken
Kapımı kilitleyip ayrı kalırken
Kıskanarak sevgimizi alırken
Bu aşkı bize çok görenler mi var
Yaşamın tadı yok yar senden ayrı
Canımın bedene kalmadı hayrı
Bitsin bu çileler yeter gel gayrı
Bizi ilden ile sürenler mi var
Zehir oldu bunca geçen seneler
Her geçen gün derdim artar yeniler
Çekemez oldular haset caniler
O nazik kalbini kıranlar mı var
Tatlı sevdalara doyamaz iken
İnanıp ellere koyamaz iken
Sevip öpmelere kıyamaz iken
Şimdi kollarına saranlar mı var
Haber ulaşılamaz hastamı yattın
O tatlı sözlere hilemi kattın
Bir tek gönül alan sendemi attın
Sana gizli plan kuranlar mı var
Âşık İdris gizli dertleri bildir
Arada sohbet et yüzümü güldür
İstersen kılıç al vur beni öldür
Senden hesabını soranlar mı var