Gönlümün sultanı nazlı ceylanım

Yoksa aramıza girenler mi var

Telefon kapalı gözlerim yolda

Gayrı sana öğüt verenler mi var

Umudum güneşim bir tek sen idin

Verdiğin ikrarı gerimi yedin

Aramızda sırrı elemi dedin

Gizli sırrımıza erenler mi var

Çağırınca hemen koşar gelirdin

Sevdalı halimden anlar bilirdin

Dertlerimi bilir gönlüm alırdın

Senden başka bana yarenler mi var

Ekmeğim yiyenler düşman olurken

Kapımı kilitleyip ayrı kalırken

Kıskanarak sevgimizi alırken

Bu aşkı bize çok görenler mi var

Yaşamın tadı yok yar senden ayrı

Canımın bedene kalmadı hayrı

Bitsin bu çileler yeter gel gayrı

Bizi ilden ile sürenler mi var

Zehir oldu bunca geçen seneler

Her geçen gün derdim artar yeniler

Çekemez oldular haset caniler

O nazik kalbini kıranlar mı var

Tatlı sevdalara doyamaz iken

İnanıp ellere koyamaz iken

Sevip öpmelere kıyamaz iken

Şimdi kollarına saranlar mı var

Haber ulaşılamaz hastamı yattın

O tatlı sözlere hilemi kattın

Bir tek gönül alan sendemi attın

Sana gizli plan kuranlar mı var

Âşık İdris gizli dertleri bildir

Arada sohbet et yüzümü güldür

İstersen kılıç al vur beni öldür

Senden hesabını soranlar mı var