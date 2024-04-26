Yozgat Belediyesi tabelasına Başkan Kazım Arslan talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi ekletmişti.

Yozgat Belediye Başkanlığı binasının önündeki tabelaya T.C. ibaresinin eklendiğini gören Yozgatlı Hayko Cepkin, bu durumu sevinçle karşılayarak sosyal medyasında paylaştı

Hayko Cepkin’in paylaşımı “işte o kadar” notuyla paylaştı.

HAYKO CEPKİN KİMDİR?

1978 yılında Ermeni kökenli Yozgatlı bir ailede dünyaya gelen Hayko Cepkin, Özel Getronagan Ermeni Lisesini bitirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesinde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Çeşitli yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra da 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başladı. İlk albümü Sakin Olmam Lazım ile iyi bir çıkış yapan Hayko, ikinci albümü Tanışma Bitti ile de hayran kitlesini arttırdı. 3. albümü Sandık ile daha geniş alanlara yayıldı.