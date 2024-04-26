Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Becerikli tarafından Film Okuma Etkinliği gerçekleştirildi.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Ahmet Uluçay'ın "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmi değerlendirildi.
Doç. Dr. Becerikli, öğrencilere izlettiği söz konusu filmin, daha sonra teknik ve anlatı temelli okumasını gerçekleştirdi.
Filmin ana teması üzerine değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Becerikli, Yönetmen Uluçay'ın sineması ve hayatı hakkında önemli kesitler sundu.
Etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Akademik Personel ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi